Más de 2.500 licencias concedidas para construir viviendas en València en el último año

Archivo - Vista del inicio de la obra de la nueva promoción de VPP en Malilla - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha concedido un total de 5.465 licencias para construir viviendas en la ciudad durante la actual legislatura, desde mediados de 2023, con datos a cierre del primer semestre de 2026.

En concreto, desde el segundo semestre de 2023 y hasta el primer semestre de este año, la delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha concedido un total 5.465 licencias de vivienda de nueva planta. De ellas, 2.501 se han otorgado en el último año, entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, lo que representa el 45,7% sobre el total de las concedidas en lo que va mandato.

Desde el ejecutivo municipal aseguran que "el gobierno de Catalá, en tres años de gestión, ha conseguido desatascar el servicio de licencias para construir viviendas de nueva planta en la ciudad, una necesidad para muchas familias que quieren que sus hijos sigan viviendo en la ciudad".

"En tres años de gobierno de PP y VOX ha concedido 5.465 licencias para construir vivienda de nueva planta frente a las 3.449 del gobierno Compromís y PSOE a lo largo de sus ocho años de mandato. El gobierno municipal también ha puesto en marcha cerca de mil viviendas públicas en tres años, frente a las solo catorce que hicieron en ocho años Compromí y PSOE", comparan.

A su juicio, estos datos reflejan que el Ayuntamiento de València ha incrementado de forma notable la concesión de licencias para vivienda de nueva, con un ritmo de otorgamiento que se ha acelerado en los últimos meses. "Tanto es así --resaltan-- que las más de 2.500 licencias concedidas en los últimos 12 meses representan casi la mitad de todas las concedidas en los tres años transcurridos desde el inicio del mandato, lo que confirma ese incremento del ritmo de tramitación y resolución de expedientes".

En esta línea, afirman que "este aumento en la velocidad de resolución también se aprecia en la comparación con la etapa anterior. En los tres años de gestión del actual equipo de gobierno se han concedido un 58% más licencias de obra nueva que en los ocho años completos del gobierno anterior".

"Frente a las 3.449 licencias otorgadas en el periodo anterior, el actual mandato suma ya 5.465, es decir, 2.016 licencias más. Detrás de estas cifras está el compromiso de este gobierno con una política de vivienda basada en resultados. Desde el primer momento priorizamos la tramitación de licencias para facilitar el aumento de la oferta y dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudad", insiste el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

La intensificación del ritmo se aprecia "con especial claridad" este año. Según apuntan desde el gobierno local, "solo en el primer semestre de este año se han concedido 1.484 licencias de vivienda de nueva planta, lo que supone casi el doble de las otorgadas por el anterior gobierno en 2022, su último año completo al frente de la gestión municipal, cuando se concedieron 769".

"Además --añaden--, si se compara con el último semestre del anterior mandato, hasta el 30 de junio de 2026 se han concedido casi cinco veces más licencias que en el mismo periodo de 2023, cuando se otorgaron 318".

"Estos resultados son la consecuencia de una estrategia sostenida de reorganización de la tramitación, refuerzo de la capacidad de respuesta administrativa y priorización de los expedientes vinculados a vivienda, con el objetivo de reducir plazos y resolver un mayor número de solicitudes en menos tiempo .Agilizar licencias no es un fin en sí mismo: es la vía para que la vivienda llegue antes. Por eso hemos priorizado estos expedientes desde el primer minuto", manifiesta Giner.

PLAN + VIVIENDA

La agilidad administrativa es una de las patas del Plan + Vivienda, la hoja de ruta municipal para actuar en frentes complementarios: acelerar la tramitación de expedientes para que la vivienda llegue antes; impulsar vivienda asequible y protegida para reforzar el parque público; facilitar, con mayor certidumbre y plazos más razonables, que el sector pueda promover nueva vivienda dentro del marco urbanístico y normativo.

"Nuestro objetivo es abordar el problema desde una lógica de resultados y conseguir más viviendas y más viviendas protegidas, ya que la forma de mejorar el acceso a la misma pasa por incrementar la oferta y acortar los tiempos entre la tramitación administrativa y el inicio efectivo de las obras", resume el concejal.