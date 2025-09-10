Más de 300 tatuadores de Europa y América se reunirán en la International Alicante Tattoo Convention este fin de semana - IFA-FIRA ALACANT

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de Fira Alacant, ubicadas en Elche (Alicante), se transformarán en el "epicentro europeo del tatuaje" con la séptima International Alicante Tattoo Convention, evento que prevé reunir a más de 300 artistas tatuadores de Europa y América del 12 al 14 de septiembre.

La séptima International Alicante Tattoo Convention se presenta como una oportunidad "única" para sumergirse en el mundo del tatuaje, conocer a artistas "de renombre internacional" y vivir un fin de semana "lleno de arte, cultura urbana y entretenimiento en pleno corazón de Alicante".

Así, esta convención "busca consolidarse como una de las citas más importantes del calendario internacional", como un evento que "atrae tanto a profesionales como a aficionados del tatuaje de todas las edades", según ha señalado la institución ferial en un comunicado.

Los asistentes "podrán disfrutar de competencias en distintas categorías" con los concursos diarios que darán comienzo a las 19.00 horas. Estas competiciones permitirán descubrir "la creatividad, técnica y originalidad de los mejores tatuadores del panorama internacional".

La experiencia "no se limitará al tatuaje", ya que también se realizarán espectáculos de baile 'swing' y 'urban dance' y, además, habrá una "variada oferta" de 'foodtrucks' con gastronomía "para todos los gustos".

Además, la organización ha preparado "numerosas sorpresas" y actividades pensadas para el público en general, "convirtiendo el evento en un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos". Las entradas estarán disponibles en la taquilla durante los días del evento, con precios de 15 euros para un día, 25 para dos y 35 para los tres.