Más de 3.000 músicos de 100 bandas se unen en cuatro grandes conciertos simultáneos por Santa Cecilia

Banda de música - GVA

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, junto a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), impulsa una jornada musical para abrir las celebraciones de Santa Cecilia, que reunirá a alrededor de 3.000 músicos de un centenar de bandas en cuatro conciertos simultáneos en Alicante, Castellón, Elche y València.

La iniciativa convertirá algunos de los espacios más emblemáticos de estas ciudades en escenarios al aire libre para celebrar la música de banda y el patrimonio cultural que representan las sociedades musicales valencianas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las actuaciones comenzarán a las 12.00 horas y contarán con una participación especialmente destacada en las cuatro localidades. Alicante y Castellón reunirán a 25 bandas y unos 650 músicos cada una; Elche contará con 10 bandas y alrededor de 300 intérpretes, mientras que València congregará a 40 formaciones y cerca de 1.000 músicos.

La jornada ofrecerá una imagen conjunta de la fuerza y la dimensión del movimiento musical valenciano, con una celebración compartida que acercará la música de banda a la ciudadanía y reivindicará el papel de las sociedades musicales como espacios de formación, participación y convivencia, además de como una de las principales señas de identidad cultural de la Comunitat Valenciana.

UN REPERTORIO PARA CELEBRAR LA MÚSICA VALENCIANA

Los cuatro conciertos partirán de un repertorio común de grandes pasodobles y composiciones vinculadas a la tradición bandística valenciana. Entre las piezas que interpretarán las formaciones figuran Amparito Roca, de Jaime Texidor; Tercio de Quites, de Rafael Talens Pelló; Ragón Falez, de Emilio Cebriá; El Tío Ramón, de Salvador Salvà; Pérez Barceló, de Bernabé Sanchís; Xàbia, también de Salvador Salvà, y Paquito el Chocolatero, de Gustavo Pascual. A este repertorio se sumarán composiciones representativas de cada ciudad.

La música será así el hilo conductor de una celebración simultánea que permitirá compartir una misma experiencia en distintos puntos de la geografía valenciana y visibilizar el trabajo colectivo de miles de músicos y de las sociedades musicales a las que pertenecen.

CUATRO ESCENARIOS PARA UNA CELEBRACIÓN COLECTIVA

En Alicante, el concierto tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento; en Castellón, en la plaza Mayor; y en València, en la plaza de la Reina; y en Elche en la plaza de Baix.

Con esta convocatoria, la Generalitat y la FSMCV promueven una celebración de Santa Cecilia a gran escala, que reconoce la aportación cultural y social de las sociedades musicales y proyecta su capacidad para movilizar a miles de personas en torno a una pasión compartida: la música.