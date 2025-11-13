Más de 30.000 personas llenan de disfraces Benidorm en la Fancy Dress Party, según el ayuntamiento

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 30.000 personas, en su mayoría británicos, han llenado de disfraces, colorido y fiesta las calles de Benidorm (Alicante) para participar en la Fancy Dress Party, una fiesta que organizan los hoteles y locales de ocio del Rincón de Loix, con la colaboración Abreca-Cobreca y del ayuntamiento de la ciudad y que se celebra desde hace algo más de tres décadas durante la jornada posterior a las fiestas mayores patronales.

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado, en el que ha apuntado que el alcalde del municipio, Toni Pérez, junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Eventos, Jesús Carrobles, y otros miembros de la corporación municipal han participado en esta celebración.

También han asistido el presidente y la secretaria general de la patronal turística Hosbec, Fede Fuster y Nuria Montes, respectivamente; la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, y los comisarios de la Policía Nacional y la Policía Local, Luis Manuel Sánchez y José Carlos Amorós.

Según el ayuntamiento, "la gran mayoría" de los participantes viaja "expresamente desde su país o desde otros lugares de España, planificando con meses de antelación sus vacaciones, para celebrar y disfrutar de este singular carnaval, que también cada año gana adeptos entre el público nacional".

DISPOSITIVO ESPECIAL

Para "garantizar la seguridad" de todos los participantes, desde el mediodía se han establecido controles de acceso de vehículos a la zona comprendida entre las calles Mallorca, Gerona y Lepanto por parte de la Policía Local, que ha contado con un "refuerzo" de una treintena de agentes, además del turno ordinario y de los efectivos de la Policía Nacional.

Asimismo, según el consistorio, se ha habilitado un protocolo especial para prevenir cualquier imprevisto por parte de los servicios sanitarios, Protección Civil y bomberos y que también ha incluido el cierre de calles "conforme ha ido creciendo la afluencia de público, tanto para facilitar el tránsito como la celebración del desfile de carrozas que organizan los locales de ocio por la calle Gerona".

Toni Pérez ha recordado que esta fiesta cumple este año su 31 edición y que comenzó a celebrarse a raíz de una iniciativa del empresario local Manuel Nieto: "Desde entonces no ha hecho más que crecer hasta convertirse, posiblemente, en la mayor fiesta de disfraces de Europa, con la gran particularidad de que arrancó de una forma muy informal, como una fiesta entre amigos, y en la actualidad llega a congregar a más de 30.000 personas que vienen a Benidorm a disfrutar, a pasarlo bien y a ser felices".

Con respecto a la organización de este año, el concejal de Seguridad y Eventos ha destacado que en esta edición han tomado parte, de una u otra forma, "más de medio centenar de locales" de ocio y hostelería del Rincón de Loix, "tanto en el acto central, en el que han participado una quincena de carrozas, grupos de baile, batucadas y otros tipos de animación, como realizando actividades" en sus establecimientos. A ellos se han sumado también bares y 'pubs' de otras zonas de la ciudad.

Por su parte, los organizadores han avanzado que, aunque la jornada principal de la Fancy Dress Party se va a desarrollar a lo largo de este jueves y se prolongará hasta bien entrada la noche, "también habrá actos y celebraciones, en menor medida", este viernes y el sábado, con el fin de "aprovechar la masiva llegada de turismo e intentar prolongar su estancia durante más días en la ciudad".