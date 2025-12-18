Más de 36,4 millones de clientes han viajado en los trenes Alta Velocidad de Renfe Madrid/València en 15 años

Archivo - Varias personas, con maletas, en el andén antes de coger un tren de alta velocidad - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 36,4 millones de clientes han viajado en los trenes de Alta Velocidad de Renfe (AVE, Avlo, Alvia e Intercity) que han circulado en la relación València-Cuenca-Madrid en los 15 años de funcionamiento. El trayecto Madrid-València, punto a punto, ha sido el más demandado, con más de 31,3 millones de viajeros.

Según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado, Renfe ofrece diariamente 12.900 plazas en los trenes de alta velocidad (AVE y Avlo) que circulan por la línea València-Madrid. Actualmente, la compañía oferta 24 servicios AVE, 12 por sentido y seis servicios Avlo, tres por sentido, cada día entre ambas ciudades.

La inauguración del AVE València-Madrid el 19 de diciembre de 2010 fue un "hito que transformó la capital valenciana", con 391 kilómetros de vía y una inversión de 6.600 millones de euros que permitieron unir con alta velocidad las dos urbes.

Los trenes de Alta Velocidad de Renfe han supuesto un ahorro "importante" en los tiempos de viaje que, hasta la fecha, con los antiguos Alaris, se cifraban en 3 horas y 25 minutos. Se incrementaba también la oferta, que pasaba de poco más de 4.300 plazas diarias a prácticamente 11.000 en diciembre de 2010.

En la actualidad, València está conectada diariamente con Madrid con 30 trenes de alta velocidad de Renfe, 15 por sentido, cuyos destinos finales son las estaciones de Madrid Chamartín Clara Campoamor o Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes. La oferta diaria actual supone 2.000 plazas más que la del año 2010 gracias a la incorporación del tren S106.

Los trenes Avlo de Renfe comenzaron a formar parte de la flota de alta velocidad en la línea València-Madrid el 21 de febrero de 2022. La incorporación de este servicio por parte de Renfe constituyó un "nuevo hecho histórico" en las conexiones ferroviarias, ya que se trataba de un servicio "low cost" de alta velocidad entre ambas ciudades. Los inicios del Avlo en la línea contaban con material S112.

En mayo de 2024 se incorporaron los trenes S106. Hoy en día se realizan diariamente, 14 servicios con este material, cuatro AVE por sentido y tres AVLO por sentido. Este cambio ha supuesto un "salto más" en cuanto al incremento de la oferta diaria, que pasa de las 365 plazas que oferta un AVE S112 a las 507 o 581 plazas que ofrece un servicio con material S106.

La respuesta positiva de la demanda frente a otros medios de transporte entre Madrid y València ha supuesto la inversión de la cuota de mercado respecto al avión. El tren posee actualmente el 87 por ciento de la cuota de mercado frente al avión, destaca la compañía.

La llegada de los servicios de alta velocidad para la relación València-Madrid en estos 15 años ha supuesto un importante ahorro medioambiental y evitado la emisión de más de 1,3 millones de toneladas de CO2 o el consumo de 451 millones de litros de combustible.