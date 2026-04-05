Más de 500.000 aleluyas en el Encuentro del Resucitado y la Virgen de la Alegría en Alicante

Seis cañones disparan más de 500.000 aleluyas en el Encuentro del Resucitado y la Virgen de la Alegría. - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis cañones de alta presión ha disparado al mediodía de este domingo más de 500.000 aleluyas en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante en el Encuentro que han protagonizado el Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría para cerrar la Semana Santa.

La procesión conjunta de ambas imágenes, que han escenificado un último Encuentro en la plaza del Abad Penalva, ha puesto el punto final a una Semana Santa con una cifra de participación de hermanos y cofrades cercana a los 12.000 y con un notable aumento de jóvenes --la gran mayoría de centros educativos-- en los 27 desfiles procesionales.

La ocupación hotelera, con unos datos que superan el 90 por ciento, ha sido otro de los elementos que han caracterizado a estos ocho últimos días, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Las aleluyas que se han disparado desde la fachada del edificio consistorial, en una iniciativa de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, han tenido un claro contenido alicantino. Reproducen las 53 imágenes que han procesionado en estos días, las de las patronos y co-patronos de la ciudad, la Santa Faz y los escudos del Ayuntamiento de Alicante y de la Junta Mayor. Todas ellas, entre otros colores, verde, azul, naranja y rojo.

"SOMOS NOSOTROS"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en su intervención ante la fachada principal de la Casa Consistorial, ha señalado que "en los últimos días se han visto a personas de todas las edades caminando juntos, llevando pasos, acompañándose, compartiendo momentos que no son fáciles de encontrar en la rutina diaria, eso tiene valor y cuenta".

"Una ciudad no es únicamente edificios y calles, somos nosotros, cuando nos encontramos así, como estos días, recordamos la importancia de estar aquí, recordamos que hay cosas que nos importan, tradiciones que vale la pena mantener vivas y, al final, lo que nos sostiene es estar juntos", ha señalado Barcala.

El Santísimo Cristo Resucitado, original de Ramón Cuenca, ha sido el primero en salir en la matinal de este domingo. Lo ha hecho desde la concatedral de San Nicolás, escoltado por integrantes de las 27 hermandades y cofradías de Semana Santa, con el rostro descubierto. Poco después ha partido, desde Santa María, la Virgen de la Alegría, original de Leal Bernáldez.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha ejercido la función de Clamator para que se abrieran las puertas del templo barroco. Le ha seguido el baile de la tradicional dançà y la interpretación del pasodoble 'José Ángel Guirao', en memoria del fundador de la hermandad, antes de que la comitiva enfilara las escalinatas de la calle Jorge Juan.

Las candidatas al título de Bellea del Foc 2026, 81 adultas y 82 infantiles, han procesionado junto a la Virgen de la Alegría. Las Belleas del Foc 2025 tanto adulta como infantil, Adriana Vico y Valentina Tárraga, han cerrado la procesión.

Al llegar a la plaza del Abad Penalva, y después del Encuentro, la Virgen de la Alegría ha continuado hasta el convento de las Monjas de la Sangre, donde se le venera, y el Resucitado se ha quedado en la Concatedral de San Nicolás, para poner fin a la Semana Santa de Alicante 2026.