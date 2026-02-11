Más de 560 efectivos velarán por la seguridad durante el Sábado Ramblero del Carnaval en Alicante

Reunión de coordinación sobre el dispositivo especial de seguridad de Carnaval en Alicante - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 566 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, Policía Portuaria y Protección Civil velarán por la seguridad durante el Sábado Ramblero del Carnaval en Alicante.

La Subdelegación del Gobierno ha acogido este miércoles una reunión de coordinación para "reforzar" la vigilancia y la seguridad durante las celebraciones de esta festividad en la capital alicantina.

En el encuentro han participado representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, Autoridad Portuaria de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, Policía Local, Protección Civil y la Conselleria de Sanidad, con el objetivo de "establecer un dispositivo conjunto que garantice el buen desarrollo de las festividades".

Además, un punto violeta ubicado en la calle Cándida Jimeno Gargallo, en esquina con Bailén, ofrecerá información y atención a víctimas de violencia de género y delitos sexuales, para reforzar el "compromiso" de las administraciones con la prevención y la asistencia en este ámbito, ha informado la Subdelegación en un comunicado.

El subdelegado del Ejecutivo central en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha destacado la importancia de esta coordinación entre administraciones: "El dispositivo de seguridad está diseñado para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar del Carnaval con tranquilidad. Queremos que esta sea una celebración segura y libre de incidentes, con especial atención a la protección de las personas más vulnerables".

También ha apelado a la responsabilidad ciudadana, al asegurar que "la seguridad es una tarea compartida". "Pedimos a todos los asistentes que disfruten con respeto, que sigan las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad y que colaboren para que la jornada transcurra con normalidad", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado "la importancia de la prevención frente al consumo excesivo de alcohol y posibles conductas incívicas": "Actuaremos con firmeza ante los comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. El objetivo es prevenir antes que tener que intervenir".