Más de 600 cantantes llenarán mañana el centro de València en el tradicional 'Nadal al carrer'

Cantantes se unen en Navidad en el centro de València. - FECOCOVA

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de València se llenará, mañana sábado, con un total de 25 agrupaciones corales en el tradicional 'Nadal al carrer', organizado por Fecocova. Las corales actuarán de manera simultánea a partir de las 17.45 horas en seis lugares céntricos y emblemáticos como el Palacio Arzobispal, la Plaza de Manises, Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, el Palau dels Català de Valeriola, la Puerta de los Hierros de la Catedral y la Puerta de les Corts Valencianes.

Asimismo, a las 19.15 horas está previsto que se unan los componentes de los 25 coros participantes y de manera conjunta interpreten en la Plaza de la Virgen los tradicioanles villancicos 'Adeste fideles', dirigidos por Veaceslav Volontir Floca Eslava; y 'Noche de Paz', dirigidos por Juan José Visquert, tal y como ha indicado la fundación en un comunicado.

'Nadal al Carrer' tiene como objetivo sacar la música a la calle y permitir a todas aquellas personas que nunca pueden ir a un concierto, disfrutar de la riqueza cultural y musical de la Comunitat Valenciana que además de la música de banda también cuenta con una inmensa y variada riqueza en música coral.

Por primera vez, la localidad de Callosa de Segura (Alicante) también ha organizado para el domingo 21 de diciembre su particular 'Nadal al carrer' con la participación de cinco corales que reunirá a a más de 100 personas.

En este caso, el canto comenzará a las 18.00 horas y recorrerá la Ermita del Rosario, la Biblitoteca Municipal y el Museo Belenista. El acto terminará a las 19.00 horas en la Plaza de España con todas las corales unidas para un canto conjunto de villancicos.