Más de 7.000 personas arropan a la Santa Faz en su visita a Mutxamel en honor de la Virgen de Loreto - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 7.000 personas han arropado este domingo a la Santa Faz en su visita a Mutxamel (Alicante) para honrar a la Virgen de Loreto, a una semana de su coronación canónica, tras 36 años desde la última vez en la que ambas se encontraron.

Tanto la llegada de la reliquia como la de ambas imágenes a la parroquia de El Salvador han sido recibidas con disparo de cohetes, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado.

Por su parte, la concejala de Fiestas del consistorio alicantino, Cristina Cutanda, ha subrayado en su intervención en la parroquia la "fusión de sentimientos hacia dos de las devociones históricas más consolidadas de la huerta alicantina".

Cutanda, junto con la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha sido la encargada de abrir y cerrar la hornacina del camarín donde se venera la reliquia, con la realización de un ceremonial del siglo XVI.

La Santa Faz, escoltada por policías locales de Alicante y Mutxamel, ha llegado hasta la rotonda de la avenida Carlos Soler, donde ha sido recibida por la corporación municipal y la imagen de la Virgen de Loreto.

Desde allí, en procesión, se ha dirigido hacia la parroquia, donde se ha oficiado la eucaristía con presencia del alcalde de Mutxamel, Rafael García, quien también ha asistido a la apertura y cierre del habitáculo del camarín del monasterio.

La última vez que la Santa Faz visitó Mutxamel fue el 29 de marzo de 1989 y coincidió con el 500 aniversario del conocido como Milagro de la Lágrima. En el siglo XIX, fue la Virgen de Loreto la que viajó hasta Alicante para participar en la procesión organizada en honor a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha indicado que la coronación canónica de la Virgen de Loreto se celebrará este domingo a las 11.30 horas en el parque municipal El Canyar de les Portelles. Antes están programadas una diana y una misa solemne y posteriormente se disparará una mascletá antes de que la Virgen de Loreto regrese a la parroquia de El Salvador.