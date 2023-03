Más de un centenar de empresas valencianas recibe el distintivo de Calidad Turística SICTED

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de empresas valencianas ha recibido este año el distintivos SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), una metodología dirigida "a la mejora continua en la prestación de servicios turísticos" que impulsan conjuntamente la Secretaría de Estado de Turismo y las comunidades autónomas.

En concreto, han sido 108 firmas, 22 que reciben este reconocimiento por primera vez y 86 que lo renuevan, según han informado el Ayuntamiento de València y la Generalitat valenciana en sendos comunicados.

Los distintivos se han entregado en un acto organizado por la Fundación Visit València y celebrado en el Teatro Olympia de esta ciudad. El concejal de Turismo e Internacionalización en la capital valenciana y presidente de Visit València, Emiliano García, y el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, han destacado el "esfuerzo" del sector turístico de la ciudad en materia de calidad y buenas prácticas sostenibles.

Estos reconocimientos se entregan "a las empresas que demuestran el cumplimiento de los requisitos que exige el Sistema Integral de Calidad Turística Española", ha precisado el consistorio.

Igualmente, ha apuntado que "uno de los aspectos más atractivos del proyecto SICTED es su carácter integrador, que reconoce la calidad de servicios de todo tipo, como empresas de hostelería, alojamientos, guías turísticos, turismo activo, alquiler de embarcaciones, playas, teatros, comercios, artesanos o agencias de viajes", además de "espacios singulares como la Ciutat de les Arts i les Ciencies, l'Oceanogràfic, el Palacio de Congresos y La Marina".

Mediante la firma de convenios de colaboración, los distintos territorios gestionan su desarrollo e implementación. El objetivo principal es "obtener un nivel homogéneo de alta calidad en todos aquellos servicios con los que interactúa un turista en un destino determinado", ha señalado el Ayuntamiento. Asimismo, se pretende fomentar entre todos los agentes implicados la mejora continua a través de la Mesa de Calidad.

Emiliano García ha asegurado que es "motivo de orgullo" poder contar "cada vez con más empresas con estos distintivos, que demuestran la calidad de València como destino y que se enfocan hacia la mejora continua".

"Los distintivos SICTED son mucho más que un reconocimiento al esfuerzo y compromiso que llevan a cabo empresas, entidades y servicios turísticos de València en materia de calidad", ha añadido el responsable municipal.

Así, el concejal ha considerado que son "la confirmación" de que esta ciudad continúa basando su acción "en la excelencia en el servicio" y en "la atención a los visitantes para construir" su "modelo turístico".

El secretario autonómico de Turisme ha asegurado que València "hace una apuesta fuerte buscando el posicionamiento y la fortaleza" y ha remarcado que la calidad certificada "es cada vez más necesaria en un mundo competitivo y exigente". Colomer ha afirmado que los distintivos entregados esta jornada "aportan valor a un modelo turístico y al territorio".

"SICTED es uno de nuestros programas más interesantes porque es una victoria de equipo", ha manifestado Francesc Colomer, que ha agregado que hasta 35 subsectores forman parte de este programa basado en la "hospitalidad y el culto al cliente".

Las organizaciones que han recibido el distintivo SICTED este año son la Fundación Universidad Empresa de València (Adeit), el Restaurante Ricard Camarena, Bar X, Canalla Bistro, Habitual, Central Bar Ricard Camarena, G20 Corporation, La Lola, Colmado La Lola y Lolita bar & cocktail, El Tridente de Neptuno, Nava Thai, The Easy Way, Sabbia by Gabbeach, y Escuela Náutica Alisios.

A estos se unen Citizentral Gascons y Juristas, Integra-T Experience, CaminArt Camins de Cultura i d'Art, Enforex escuela de español, Guía Oficial de Turismo Belén y la Firma de apartamentos 'My Little Loft' Ruzafa Bernia.