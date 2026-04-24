Más de un siglo de grandes nombres: Fundación Bancaja y Abanca unen a artistas como Miró, Barceló, Picasso y Kandinsky

Exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' de la Fundación Bancaja y Abanca, en València - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaja acoge desde este fin de semana en València una exposición en la que une su colección a la de Abanca para proponer un viaje por el arte desde el siglo XX hasta la actualidad "a través de nombres que son ya historia universal", como Picasso, Miró, Kandinsky, Manolo Valdés, Soledad Sevilla, Carmen Calvo, Miquel Barceló y Julian Opie.

Ambas entidades han presentado este viernes la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que ofrece una mirada retrospectiva a la evolución del arte durante los siglos XX y XXI, desde las vanguardias históricas hasta la actualidad. Es la segunda parte de una colaboración entre ambas colecciones, después de su muestra conjunta en A Coruña.

Son un total de 86 obras --48 procedentes de la Colección Abanca y 38 de los fondos de la Fundación Bancaja-- que representan más de un siglo de arte y abarcan 59 artistas que han protagonizado los diferentes movimientos pictóricos del periodo en el arte nacional e internacional. Las obras están datadas entre 1913 y 2023.

La inauguración tendrá lugar este viernes por la tarde, a las 19 horas, y contará con la presencia del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez; el consejero delegado, Francisco Botas; y el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón. La exposición podrá visitarse a partir de este sábado.

Las obras de las vanguardias presentes en la muestra van desde una revisión de las dinámicas creativas vanguardistas con obras de Picasso, Miró, Kandinsky, Georges Braque, Juan Gris, Paul Klee, Joaquín Torres García, Marc Chagall, Giorgio De Chirico, André Lhote o Jean Metzinger, hasta distintos modos de entender la pintura contemporánea, como en las obras de Manolo Valdés o Soledad Sevilla.

En la muestra se presentan las modulaciones de la pintura desde creadores fundamentales del informalismo como Antonio Saura, Rafael Canogar, Manolo Millares o Antoni Tàpies, hasta artistas que parten del rigor geométrico como Eusebio Sempere o José María Yturralde.

Los cuadros abstractos de Sean Scully, José Manuel Broto, Antón Lamazares, José María Sicilia, Miguel Ángel Campano o Günther Förg, y los planteamientos pop y figurativos como los de Equipo Crónica, Luis Gordillo, Darío Villalba, Anzo, Juan Barjola, Juan Navarro Baldeweg o Miquel Barceló, dan cuenta de la vitalidad de la práctica pictórica sin derivas en un desarrollo lineal e historicista. También se incluye un conjunto de piezas vinculadas a la evocación de la naturaleza y el contexto urbano, con obras como las de Miquel Navarro, Cristina Iglesias, Urbano Lugrís o Julian Opie.

HUIR DE LA NOSTALGIA

El comisario de la muestra, Fernando Castro, ha explicado la intención de que "no fuera una exposición que sacara solo el esplendor de la vanguardia, que fuera nostálgica, sino que desde el principio viéramos el arte contemporáneo". Por eso, no se ha organizado el recorrido de forma cronológica sino que las obras de artistas como Picasso y Miró comparten espacio con como autores como Soledad Sevilla y Julian Opie.

Una de las mayores sorpresas para el comisario al confeccionar esta exposición es "ver cómo la pintura de hace un siglo está fresca", aunque ha insistido: "Para todos los que creen que la historia terminó, la historia sigue viva".

Castro ha precisado que "hay muchos momentos en los que las colecciones se intersecan" y se repiten los mismos nombres en ambos fondos, como los de Soledad Sevilla, Equipo Crónica o Manolo Valdés. Además, ha enfatizado que la exposición también pretende transmitir la importancia del compromiso de las instituciones en "patrimonializar el arte y exponerlo".

"UN PUENTE ARTÍSTICO ENTRE GALICIA Y VALENCIA"

El responsable de Fundación Bancaja ha destacado que las colecciones de ambas entidades, cada una con sus singularidades, comparten el situar el arte contemporáneo como uno de sus pilares. Y a partir de este pilar, la exposición establece un diálogo entre artistas y otras obras, desde las vanguardias históricas hasta la "pluralidad de expresiones de la pintura contemporánea".

La iniciativa, según Alcón, es un "puente artístico entre Galicia y la Comunitat Valenciana", así como el segundo capítulo en el dísolo entre ambas colecciones, que arrancó en octubre del año pasado cuando la sede de la fundación Abanca en A Coruña expuso una selección de piezas de ambos fondos.

En esta nueva colaboración, muchas de las obras se exponen por primera vez en la Comunitat Valenciana. Los artistas valencianos y gallegos comparten espacios con artistas internacionales y "nos asoman a la evolución de los lenguajes artísticos contemporáneos". Al mismo tiempo, constituyen un "reflejo inequívoco de los cambios, tensiones y acontecimientos del tiempo en el que transcurren".

El director general de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, ha asegurado que la exposición es "mucho más que una suma de cuadros y esculturas, es el reflejo de un compromiso compartido y la visión común sobre el papel que la cultura debe desempeñar en nuestra sociedad"

En esta línea, ha comentado que el significado de la exposición "trasciende lo cultural" porque "València y la Comunitat Valenciana representan un punto estratégico de presente y, sobre todo, de futuro" para la entidad. "Nos encontramos en etapa de crecimiento en la Comunitat Valenciana y nuestra voluntad es extender aquí nuestro modelo de compromiso".

Los representantes Fundación Bancaja y de Abanca han explicado, a preguntas de los medios, que ambas entidades en la actualidad están adquiriendo nuevas obras para ampliar sus colecciones. "Nuestro afán es seguir creciendo", ha dicho Alcón, mientras Escotet ha subrayado que la colección de Abanca está "viva" y "tiene como máxima compartir" porque no contempla el arte como activo inversor sino como un patrimonio que "tiene que ponerse en manos de todos para que se pueda disfrutar".