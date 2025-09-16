Massó afirma que no puede invitar "directamente" a las asociaciones de víctimas de la dana al Debate de Política General

PSPV y Compromís invitarán a los principales colectivos y critican el "desprecio" de PP y Vox: "Vuelven a darles la espalda"

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha asegurado que la presidencia de la cámara "no puede invitar directamente" a las asociaciones de víctimas de la dana para que estén presentes en el Debate de Política General que se celebra la próxima semana, tal y como le ha solicitado el PSPV, y ha recalcado que se trata de una cuestión "de cada grupo parlamentario", aunque ha afirmado que ella no tiene "ningún problema" de que acudan estos colectivos.

De este modo lo ha manifestado este martes, en declaraciones a los medios a la salida de la reunión de la Mesa de Les Corts, en las que ha recalcado que la solicitud para invitar a los colectivos de víctimas "era de un grupo parlamentario y, desde luego, cada grupo, de una u otra forma, podía invitar al pleno a quien sea".

"Un pleno de Política General es un pleno monográfico, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que inviten a quien consideren oportuno, pero la solicitud era de un grupo parlamentario, no era de las asociaciones de víctimas", ha expuesto Massó, que ha indicado que desde la presidencia de Les Corts "no se puede invitar directamente" a estas asociaciones.

Según ha apuntado, "eso se ha hecho normalmente en actos institucionales o en plenos monográficos sobre algún tema concreto", pero ha hecho hincapié en que el de la próxima semana "es un pleno de un Debate de Política General".

"Desde luego, cuando hay actos institucionales, sí que es la presidencia o la Cámara la que invita, pero en este caso había una solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y tanto este como el resto de grupos pueden invitar a quien consideren oportuno", ha agregado.

Además, preguntada por si considera oportuno que acudan los colectivos de víctimas de la dana a este debate, ha asegurado que ella no lo ve "ni conveniente ni inconveniente", puesto que cada grupo parlamentario "puede invitar a quien considere oportuno". "No tengo ningún problema en que vengan las víctimas, en que no vengan o que vengan quien consideren que tienen que venir, pero es cuestión de cada grupo parlamentario", ha insistido.

"DAR LA ESPALDA A LAS VÍCTIMAS"

Desde el PSPV, José Muñoz ha lamentado que Les Corts "vuelvan a dar la espalda a las víctimas de la dana" bajo la presidencia de Vox pero con "la mayoría" del PP en la Mesa, según ha recalcado. "Vuelven a hacer lo mismo que en la comisión de investigación: evitar que puedan venir al parlamento de todos los valencianos y, por supuesto, también el suyo", ha denunciado.

A su juicio, la "excusa" que plantea Massó es "absolutamente absurda": "Hemos visto y es obvio que la presidencia puede invitar a quien considere a un debate, en este caso de Política General, en el que se va a tratar de manera clara todo lo que ocurrió durante el 29 de octubre y, sobre todo, las labores de reconstrucción que se están realizando".

Por tanto, ha considerado que la presidencia "debería tener empatía" con los afectados por las inundaciones, al tiempo que ha afeado al PP y a la "extrema derecha" que tengan "miedo a oír la voz de las víctimas". "Incluso les incomoda su presencia, porque lo que hace esta es que --el 'president' de la Generalitat-- Carlos Mazón vea todos los días lo que fue incapaz de ejecutar durante el 29 de octubre", ha sostenido.

En cualquier caso, ha admitido que desde el PSPV ya "presuponían que esto iba a ocurrir" y, por ello, ha confirmado que este mismo martes "sin más demora" el Grupo Parlamentario Socialista cursará una invitación para que "las asociaciones de víctimas que representan a la mayoría de las personas en esta situación puedan acudir al Debate de Política General". "Si Les Corts abandona a las víctimas, si la Generalitat abandona a las víctimas, pues el Partido Socialista estará al lado de ellas", ha recalcado.

No obstante, Muñoz ha indicado que no pretendían llevar a cabo esta invitación "de manera política, digamos, partidista", porque desde el PSPV creen que las víctimas de la dana deberían "estar fuera" de este debate y ser "cuidadas por las instituciones". Pero ha argumentado que, ante el "desprecio" de la Generalitat y de Les Corts hacia estos colectivos, los socialistas "nos vamos a poner como último recurso para que puedan asistir".

"TIENEN DERECHO A VENIR"

Mientras, Mª Josep Amigó (Compromís) ha avanzado que, si las asociaciones de víctimas desean acudir al Debate de Política General, desde la coalición están "dispuestos" a invitarlas, como "no puede ser de otra manera", porque entienden que estos colectivos "tienen derecho a venir y a estar aquí" en esta sesión.

Amigó, que también es secretaria segunda de la Mesa de Les Corts, ha resaltado que Compromís ha estado "al lado de las víctimas desde el primer momento" y también con "cualquier alcalde, alcaldesa, concejal o concejala que ha querido venir aquí, que es la casa de todos". "Hemos estado a su lado y es lo que haremos ahora", ha garantizado.

Dicho esto, ha señalado que son las asociaciones de víctimas quienes tienen que pedir "si quieren o no quieren venir" al Debate de Política General y ha adelantado que, si estas lo solicitan, Compromís exigirá "que se las invite". Asimismo, ha reivindicado el "derecho" de "cualquiera de las asociaciones" a estar presentes en esta sesión.

"Toda la política del País Valencià ha estado rodeada de esta reconstrucción y de las cosas que ha hecho o no ha hecho el gobierno de Carlos Mazón, que entendemos que la negligencia que pasó el 29 de octubre se ha arrastrado durante todo este tiempo", ha apostillado.

Por todo ello, ha augurado que el Debate de Política General girará alrededor de "todo lo que ha pasado en este último año", por lo que "claro que las asociaciones pueden tener interés en venir a ver qué dice el 'president' respecto a lo que ha pasado en este año".

"QUE CADA UNO INVITE A QUIEN QUIERA"

Desde Vox, José Mª Llanos se ha mostrado partidario de que "cada uno invite a quien quiera", puesto que a Les Corts "han venido todo tipo de colectivos", pero ha manifestado no entender que la presidencia, "como nunca se ha hecho, tenga que reservar unos puestos específicos" en el caso del Debate de Política General. "Si algún grupo parlamentario quiere invitar a las asociaciones, a nosotros nos parece perfecto. No tenemos nada que decir al respecto", ha sostenido.

Según ha subrayado, son los grupos parlamentarios "los que tienen adjudicados, por porcentaje de representación, los invitados que pueden traer a la Cámara" y "los que podemos, si queremos, dentro de los puestos que nos corresponden, invitar a quienes consideremos, como se ha hecho siempre y como no se ha limitado en ningún momento", mientras que la presidencia "las plazas que tiene suelen ser para actos institucionales específicos".

TODAS LAS ASOCIACIONES, "NO SOLO TRES"

Y Laura Chulià (PP) ha asegurado que su partido es "partidario de cumplir con la normalidad institucional" a la hora de invitar a los colectivos de víctimas al Debate de Política General y ha pedido "no olvidar" que "todas" las asociaciones, "y no solo tres exclusivamente", pueden "venir a participar a cualquier sesión plenaria". "Es algo que está ya regulado en el reglamento de Les Corts", ha apuntado, y ha señalado que el procedimiento "es el que es, el mismo para todas las sesiones plenarias".

Por tanto, ha negado que exista voluntad de separar a las asociaciones por parte de la Generalitat --"para nada"-- y ha considerado que sobre este asunto no existe "polémica ninguna, más allá de querer generar esa expectativa o esa polarización en unos grupos que a día de hoy no existe". "Todos los grupos podemos hacer uso de esa prerrogativa para poder invitar a quien lo desee y, por tanto, a esta sesión, a futuras sesiones y a cualquier otra", ha agregado.

