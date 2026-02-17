De 'La matanza de Texas' a la bruja de Blair: la UV invita a pasar miedo con el ciclo 'Terror a La Nau'

Fotograma de 'La Matanza de Texas'. - UV

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete películas integran la oferta del ciclo 'Terror a La Nau', una actividad del Aula de Cinema de la Universitat de València (UV) que apuesta en su primera edición por "títulos clave" para "redescubrir y revisar el género", destaca la organización en un comunicado.

Las proyecciones se desarrollarán en el Centre Cultural La Nau entre el 23 de febrero y el 4 de marzo. La iniciativa nace de la consideración del terror como "un estilo, contexto y mirada que mantiene su vigencia al explorar los temores del público".

El programa combina títulos de referencia y obras más recientes que permiten recorrer diferentes estéticas, temáticas y formas narrativas del terror cinematográfico. Las sesiones contarán con una presentación a cargo de profesorado universitario especializado, que aportará contexto y claves de lectura sobre las obras programadas.

Las cintas se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano, a excepción de la sesión de inauguración y la de conclusión, que tendrán subtítulos en valenciano gracias a la colaboración con el Servei de Llengües i Política Lingüística de la UV.

El ciclo comenzará el lunes 23 de febrero con 'La matanza de Texas' de Tobe Hooper (1974), hito del terror moderno que sigue un grupo de jóvenes atrapados en un entorno rural hostil y que contará con presentación de Silvia Guillamón. El 24 de febrero será el turno de 'It Follows', de David Robert Mitchell (2014), presentada por Jordi Revert. Se trata de una aproximación contemporánea al terror psicológico construida a partir de la persecución y la amenaza invisible.

La programación incluye también 'El proyecto de la bruja de Blair', de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez (1999), pieza clave del falso documental de terror. Se proyectará el miércoles 25 de febrero, con explicación de Luis Pérez Ochando. Cerrará la primera semana del ciclo 'No profanéis el sueño de los muertos', de Jorge Grau (1974), el día 26. Rubén Higueras presentará esta producción rodada en Inglaterra que vincula el horror con la ciencia y la contaminación ambiental.

'Terror a La Nau' continuará en el mes de marzo, el lunes día 2, con 'Crudo', de Julia Ducournau (2016), con introducción de Claudia Alonso. El film relata la transformación y el descubrimiento identitario en clave de terror corporal. Las propuestas se completan el martes día 3 con 'Suspense' (Jack Clayton, 1961), adaptación de Henry James que explora la ambigüedad entre fantasía y realidad, que estará presentada por Ignacio Ramos.

El miércoles 4 de marzo, cerrando el ciclo, 'The Addiction', de Abel Ferrara (1995), una lectura filosófica del vampirismo ambientada en el contexto urbano contemporáneo, que contará con la presentación de Adela Cortijo.

GÉNERO "VERSÁTIL"

Con este nuevo ciclo de cine en La Nau, que será permanente, el Aula refuerza su programación temática y ofrece un espacio de revisión y debate en torno a uno de los géneros más influyentes y versátiles de la historia del cine, completando con esta actividad de invierno el ciclo veraniego de 'Nits de cinema'.

Las sesiones se celebrarán en el Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2), a las 19 h. La entrada es libre, con el aforo limitado.