Mayo fue un mes cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana, 0,9ºC más caluroso y un 8% más lluvioso que la media

Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mes de mayo de 2026 ha sido ha sido cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 17,9°C, fue 0,9°C superior a la de la climatología de referencia (17ºC) y la precipitación acumulada, 47,9 l/m2, un 8% superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (44,5 l/m2).

Según el balance mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), destaca la gran diferencia entre quincenas: la primera muy fría y muy húmeda, con temperaturas hasta 3°C por debajo de los valores normales entre el 15 y el 17 de mayo, y la segunda muy cálida y muy seca hasta llegar a superar en 5°C los valores normales para este periodo durante los últimos días del mes.

Las temperaturas máximas tuvieron una anomalía de +1.5°C frente a +0.4ºC de las mínimas. Sin embargo, las noches de los últimos días del mes fueron especialmente cálidas y se registraron las primeras veladas tropicales del año: tres en València y dos en Castelló de la Plana, el máximo histórico en sus respectivas series en un mes de mayo, y una en Alicante.

La presencia de una potente dorsal sobre Europa occidental durante la última decena del mes fue la causa primaria de esta gran anomalía de temperatura que también dio lugar a cielos despejados y viento en calma. En situaciones de fuerte estabilidad y viento en calma, hay intercambio de calor entre el aire y el mar, con lo que la temperatura del Mediterráneo occidental también alcanzó temperaturas de récord a estas alturas del año, con anomalías que el día 31 llegaron a superar 5°C en zonas del mar Balear.

La boya de València de Puertos del Estado registró el día 31 su máximo histórico en un mes de mayo, con 23,47°C que supera casi en 1°C el anterior máximo histórico de 2011 (22,5°C). Además, la temperatura media del mar Balear registró temperaturas de récord en cada fecha correspondiente a partir del 24 de mayo.

RÉCORDS EN SUMACÀRCER, XÀTIVA Y CARCAIXENT

Las temperaturas más altas se registraron el día 29, con más de 39,5°C en Sumacàrcer y 37,8ºC en Xàtiva y Carcaixent. El día 16 fue el más frío, con la mínima en el Pico Gavilán, en la Puebla de San Miguel, a 1.750 metros de altitud, de -2,8°C, mientras en Ademuz se registraron 0,9ºC y en Villena 1,5ºC.

En este mes la anomalía de temperatura fue muy homogénea, algo más baja en el interior sur de Valencia y norte de Alicante y entre +0,5 y +1,5°C en el resto. Coherente con la gran anomalía de la temperatura superficial del mar, en las Islas Columbretes la anomalía de la temperatura media mensual fue la más alta del territorio, con +2.5 °C.

SUPERÁVIT DE LLUVIA EN ALICANTE

Por su parte, globalmente, el mes se califica como húmedo. Por provincias, en Castellón y Valencia el acumulado en el mes fue similar al del valor climatológico normal. En Alicante, el superávit fue del 48%.

Mayo de 2026 se califica como húmedo en el 45% del territorio e incluso muy húmedo en el 20%, situado en gran parte de Alicante, sur de Valencia y prelitoral de Castellón. En el otro extremo, mayo fue seco en el 10% del territorio, muy seco en el interior de la comarca de Els Ports y, de forma más dispersa, del interior norte de Valencia.

Casi todas las precipitaciones se acumularon en la primera decena del mes, especialmente durante los días 7 y 9, cuando hubo tormentas que afectaron de forma más intensa a la provincia de Alicante. El día 7, los máximos estuvieron muy focalizados entre el Cap de l'Horta, Sant Joan y Mutxamel, donde la intensidad fue muy fuerte. En la Marina Alta, la tormenta se fue moviendo de sur a norte, también con intensidad muy fuerte y acumulados entre 50 y 70 l/m2 en zonas de paso de la tormenta. El día 9, las precipitaciones fueron generalizadas, con tormenta en Alicante y sur de Valencia.

Los acumulados más altos se registraron en el sur de Valencia: Moixent, 109,3 l/m2; Vallada, 105 l/m2; la Drova, 101,1 l/m2; Ontinyent, 94,4 l/,2. En el otro extremo, en Orihuela se acumularon 8 l/m2 y en localidades del Camp de Morvedre y Plana Baixa, menos de 15 l/m2.