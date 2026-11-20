VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte del recorrido de la línea 8 del tranvía de Metrovalencia (Marítim-Neptú) no circula durante este viernes por la mañana a causa de una reorganización del servicio por el hecho de no poder cubrir bajas imprevistas de maquinistas.

En concreto, entre las 7.30 y las 14.35 horas es la línea 6 la que cubre el servicio desde Marítim a Grau-La Marina, explica Metrovalencia en redes sociales, en un mensaje en el que pide disculpas a los usuarios por las molestias causadas por esta reorganización.

Esta situación se debe a la falta de un maquinista y a la imposibilidad de poder cubrir bajas imprevistas de estos trabajadores en la empresa pública, indican fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a Europa Press. Además, aseguran que están "trabajando para solucionarlo".

Debido a esta causa, Metrovalencia se ha visto obligada en los últimos días a modificar la circulación de varias líneas de metro y tranvía. Este pasado jueves se vieron afectadas las líneas 2 (Llíria-Torrent Avinguda) y 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch).

Un día antes se tuvo que modificar la circulación de la línea 8 de tranvía por reorganización del servicio y la línea 6 (Tossal del Rei-Marítim), que también se vio afectada, se llegó a interrumpir en algún momento entre las paradas de Alfahuir y Tossal del Rei.

Desde FGV explicaron que estas reorganizaciones se deben a bajas imprevistas de maquinistas "que no se han podido cubrir y que obligan reorganizar la planificación de servicio durante unas horas", lo que permite "mantener el servicio". Según indicaron, se trata de una situación que se produce de tanto en tanto porque es imprevista". "En ocasiones, con tiempo se puede reorganizar y no tiene afección al servicio, pero en otras como en esta, no".

CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS FIJAS

Precisamente, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica este viernes una resolución de la dirección de Ferrocarrils, fechada el pasado 26 de octubre, por la que se dan a conocer las nuevas bases de los procesos selectivos para cubrir plazas fijas de conducción y circulación de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025 y de futuras ofertas, y para establecer bolsas de empleo temporal.

Respecto a la cobertura fija de puestos, se pretenden cubrir un total de 181 puestos: 94 de maquinista en Valencia, 19 de jefe de circulación en Valencia y 18 de regulador de puesto de mando en Valencia, así como 36 de maquinista en Alicante, 13 de jefe de circulación en Alicante y 18 de regulador de puesto de mando en Alicante.

También se cubrirán mediante este proceso los nuevos puestos fijos vacantes --de las mismas tipologías que los concursados-- que formen parte de las ofertas de empleo público de FGV de los años 2026, 2027, 2028 y 2029. Sin embargo, esta posibilidad de futuras coberturas fijas está condicionada a que el XIV Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa pública resulte aprobado. De aplicarse esta fórmula de incorporaciones fijas futuras, al menos afectará a 120 personas, según sus resultados en el proceso, detalla la resolución publicada en el DOGV.

"PASAJEROS TIRADOS EN ESTACIONES DURANTE HORAS"

Desde la Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP), en redes sociales, denunciaron que estas situaciones provocaron el pasado fin de semana casos de "pasajeros tirados en las estaciones durante horas porque se interrumpió la circulación sin avisar".

"La ley del sector ferroviario establece unos tiempos obligatorios de descanso del personal que gestiona la circulación de trenes en el puesto de mando, pero no había trabajadores para hacer el relevo. Por eso, durante la pausa se tuvo que interrumpir el servicio de trenes. El resultado: sin metro durante horas", expusieron.

De hecho, señalaron que, "por ejemplo, no pasó ningún tren por Xàtiva hacia Alboraya y Rafelbunyol entre las 0.08 y las 2.28 o por Àngel Guimerà hacia Llíria entre las 22.33 y las 2.01 horas. Y sin información en ningún canal".

Sin embargo, la entidad sostuvo que esto no es "un hecho nuevo" ni "aislado", porque la semana anterior "pasó lo mismo en el tranvía". "La falta estructural de personal en FGV se está agravando con la paralización de las contrataciones", advirtió.

Por todo ello, la Associació Valenciana pel Transport Públic exige a FGV "una adecuada información de las modificaciones previstas, especialmente cuando modifican el servicio de manera tan notoria", y a la Generalitat "una solución para permitir la contratación del personal necesario en el transporte público".