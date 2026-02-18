Mazón acude al pleno de Les Corts y la oposición le afea que vaya a "fichar a las cinco de la tarde"

El 'expresident' Carlos Mazón acude al pleno de Les Corts como diputado del PP - JOSÉ CUÉLLAR - LES CORTS

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha acudido este miércoles a la sesión vespertina del pleno de Les Corts para ocupar su escaño como diputado del PP, lo que ha provocado las críticas de los grupos de la oposición --PSPV y Compromís--, que le han afeado que haya llegado para "fichar a las cinco de la tarde".

Mazón ha llegado mientras durante el debate de enmiendas a un proyecto de ley de la Generalitat. Por la mañana, en el pleno se ha estrenado su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control al jefe del Consell.

Tras su dimisión hace tres y meses y medio, el expresident había acudido al debate de investidura y a la toma de posesión de Pérez Llorca y hoy ha acudido a este primer ordinario del actual período de sesiones, donde ha ocupado su escaño en la última fila de la bancada del grupo 'popular'.

Durante el debate de totalidad del proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), el diputado de Compromís Francesc Roig ha denunciado que el PP y Vox tienen Les Corts "cuatro meses paradas" para "salvar a Mazón", a quien se ha dirigido cuando el 'expresident' ya estaba sentado en su escaño.

"Ha venido a fichar ahora a las cinco de la tarde y en vez de atender este debate tan importante se ha puesto a saludar a todo el mundo", ha afeado a Mazón. "Esa es la importancia que le da el PP a esta reforma de la Renta Valenciana de Inclusión", ha añadido.

"¿MEDIA HORA LE HA DURADO EL PLENO?"

Posteriormente, durante el debate de creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación irregular de viviendas públicas en Alicante, la diputada de Compromís Mª José Calabuig ha señalado que esta polémica "tiene nombres y apellidos, y el primero de ellos es el de Carlos Mazón".

Acto seguido, la representante de la coalición valencianista ha indicado que el 'expresident' ya ha abandonado el hemiciclo. "¿Media hora le ha durado el pleno?", se ha preguntado.

También ha aludido al que fuera jefe del Consell el diputado del PSPV José Antonio Díaz, recordando una de las medidas aprobadas por "Mazón el breve en su escaño".

Este jueves, entre las iniciativas que se debatirán en el pleno de Les Corts figura una de Compromís sobre la dimisión de Mazón como diputado.

En cambio, la junta de síndics acordó que el primer pleno del año no incluyera la toma en consideración de la proposición no de ley (PNL) de Compromís para reformar el Estatuto de Expresidentes, con la que pretendía evitar que los exjefes del Consell tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios. El pleno del Consell emitió la semana pasada criterio desfavorable a esta propuesta.