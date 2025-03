Mazón afea las "pegas" de Armengol a cambiar las fechas de pleno para que el congreso del PPE se celebre en València

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado, acerca de la posibilidad de cambiar las fechas del pleno de la cámara baja para que se pueda celebrar en València el cónclave del Partido Popular Europeo (PPE) --previsto inicialmente los días 29 y 30 de abril-- que es algo que "no le corresponde" a él, al tiempo que ha afeado las "pegas" que está poniendo la presidenta socialista, Francina Armengol.

El jefe del Consell, que ha asistido a la presentación de un decreto en el ámbito de la simplificación administrativa, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios después de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, admitiera este jueves que su formación está estudiando si cambia de lugar el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) previsto en València los días 29 y 30 de abril tras la negativa "tajante" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a mover la sesión plenaria de esa semana.

Interrogado por ello, Mazón ha comentado que ha visto "por ahí que la presidenta socialista del Congreso está poniéndonos pegas". Y cuando se le ha planteado si es posible modificar las fechas, ha contestado: "No lo sé, no me corresponde a mí".

"En cualquier caso --ha continuado-- el Partido Popular Europeo es el partido mayoritario, es el que cuenta con mayor número de responsables políticos en toda Europa y, por cierto, es un honor pertenecer a él".

Los medios también han preguntado al 'president' si ha hablado con Feijóo durante los últimos días, cuestión a la que el líder de los 'populares' valencianos ha respondido que suele departir "bastante a menudo" con él "de la reconstrucción que necesita Valencia". "Es la prioridad de él y la mía", ha aseverado.

En este punto, ha aprovechado para "reiterar al Gobierno de España para pedirle que haga caso al 'Plan Valencia' que presentó Feijóo y que sí recoge nuestras reivindicaciones y necesidades".