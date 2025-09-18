Mazón anuncia 665 millones hasta 2030 para mejorar los sistemas de depuración de agua

El plan de obras de la Epsar para los próximos cuatro años alcanzará 122 municipios, con "la mayor inversión de su historia" en Elche

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la inversión de más 665 millones de euros en los próximos cuatro años para mejorar y modernizar los sistemas de depuración y saneamiento de la Comunitat Valenciana, en lo que ha denominado "la legislatura del agua, del respeto al medio ambiente y del ciclo hídrico".

Así lo ha manifestado en una comparecencia sin preguntas en el Palau de la Generalitat tras asistir junto al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, al consejo de administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

La empresa pública ha aprobado el plan de obras 2026-2030, que contempla actuaciones en 122 municipios y prevé ejecutar 106,4 millones de euros en 2026.

Entre las inversiones del próximo año, Mazón ha destacado la reforma integral de la depuradora de Elche (Alicante) --con la "inversión más importante en la historia de la Epsar", de 82 millones y ya licitada--, la nueva depuradora de Sagunt (Valencia), la instalación de 21 sistemas terciarios que aumentarán la reutilización del agua depurada o nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en las localidades valencianas Barxeta, Estubeny o Alpuente.

REUTILIZAR CASI LA MITAD DE AGUA EN ESPAÑA

"Nos estamos consolidando como la comunidad que más agua reutiliza en España", ha aseverado, y ha indicado que el objetivo del Consell es acabar la legislatura reutilizando el 45% del total de agua de España frente al 40% actual.

También ha reiterado la "autoridad moral" de la Comunitat Valenciana para reivindicar "el agua que necesita y merece, demostrando que somos capaces de aprovechar hasta la última gota de agua como nunca nadie ha hecho antes".

El 'president' ha puesto en valor una estrategia de colaboración con diputaciones provinciales y ayuntamientos con una inversión global de 110 millones. Se han firmado convenios con las diputaciones de Castellón y Alicante y con los ayuntamientos de València y Benidorm (Alicante) por 58 millones, tras lo que en los próximos meses se firmará otro convenio con la Diputació de València por 52 millones.

Según Mazón, el plan hasta 2030 de la Epsar "supone multiplicar por veinte el de 2023", último ejercicio de presupuesto del anterior gobierno del Botànic. Ha resaltado que su ejecutivo ha puesto en marcha dos planes anuales de infraestructuras de la Epsar, mientras "el anterior equipo de gobierno no ejecutó ninguno", y ha contrapuesto "los 30 millones ejecutados por el Botànic en ocho años frente a los 80 millones" del actual Consell en dos años.

Además, ha recordado que durante los dos últimos años el Consell ha mantenido la congelación del canon de saneamiento de aguas: "Estamos invirtiendo y ejecutando sin que suponga el más mínimo recargo para los 3,1 millones de abonados que se han beneficiado de esta medida".

RECUPERACIÓN DE 123 DEPURADORAS Y 150 KM DE COLECTORES

Paralelamente, Mazón ha destacado la reconstrucción "en tiempo récord" de las estaciones depuradoras que fueron dañadas por la dana del pasado 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Ha puesto en valor el trabajo realizado por más de 500 profesionales para la recuperación de 123 depuradoras y 150 kilómetros de colectores, además de recordar que el pasado diciembre "todas las depuradoras estaban operativas, aunque fuese con soluciones provisionales, lo que permitió lograr el vertido cero a l'Albufera".

Al respecto, ha remarcado la inversión de la Generalitat de cien millones "a pulmón" para reparar de las depuradoras, reponer la red de colectores y sustituir los grupos de bombeo y otros elementos electromecánicos afectados, "cuando el Ejecutivo central se comprometió a aportar los fondos necesarios y todavía seguimos sin ver un solo euro". Se ha vuelto a quejar de "la falta de ayudas directas" del Gobierno tras la dana, "abocando a los valencianos a más deuda".