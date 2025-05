Mazón anuncia ayudas de 4 millones de euros a entidades locales para sostenibilidad turística

ALICANTE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el Consell "va a destinar más de 4 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas a las entidades locales para que la Comunitat Valenciana siga siendo un referente de sostenibilidad turística".

Mazón ha asistido a la clausura de la asamblea general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (HOSBEC), donde ha destacado que la Comunitat Valenciana es "la primera región de Europa en certificar por AENOR su estrategia de sostenibilidad turística", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Mazón ha apoyado el modelo turístico desarrollado en la Comunitat Valenciana, "un modelo de prosperidad" que ha convertido en esta industria en una de las más importantes de la región, que supone el 16% del PIB y genera más de 280.000 empleos, y que "no hay que cambiar salvo para mejorarlo".

El titular del Consell ha destacado los "grandes datos turísticos" que está registrando la Comunitat Valenciana, "que ha tenido el mejor año en gasto medio turístico internacional", y que sabido capear los efectos del Brexit y "normalizar el turismo británico".

Asimismo, ha resaltado la importancia de haber eliminado la tasa turística y de poner en marcha medidas de simplificación administrativa, que facilitan la concesión de permisos o licencias para favorecer la actividad empresarial.

El 'president' ha subrayado el "extraordinario esfuerzo" que se ha realizado para recuperar y limpiar las playas afectadas por los temporales y riadas, que ha permitido que la Comunitat Valenciana vuelva a ser récord de banderas azules en España. Así, ha destacado que "dos de cada diez playas con bandera azul que hay en España son de nuestra comunidad".

En relación al compromiso del Consell con la recuperación, ha hecho referencia al Bono Bono Recuperem Turisme, en el que el Consell ha invertido 5,1 millones de euros, y por el que más de 34.000 personas residentes en municipios afectados podrán viajar con bonos de hasta 350 euros desde el 26 de mayo hasta final de año y alojarse en establecimientos adheridos al listado de empresas turísticas de la Comunitat Valenciana.

RECLAMACIÓN AL GOBIERNO CENTRAL

El jefe del Ejecutivo valenciano ha puesto en valor el trabajo que está desarrollando el Consell en infraestructuras que benefician al turismo, como las realizadas en los viaductos de Algar y Mascarat, en las que se han invertido 16 millones de euros y que permiten la conexión de Benidorm y Dénia en un medio sostenible como el TRAM.

Asimismo, ha hecho referencia a las nuevas conexiones de los aeropuertos de Alicante-Elche, Castellón y València, que facilitan la llegada de miles de visitantes a nuestro territorio.

En contraposición, ha señalado que quedan cosas por hacer y ha reclamado al Gobierno de España que ejecute obras estratégicas como "la segunda pista y la conexión ferroviaria para el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández" y la ampliación del de Manises.

Una exigencia, ha dicho, en la que tiene que "conjurarse todo el sector" ya que "el tiempo ha demostrado que cuando nos unimos por un objetivo común, como fue el de acabar con la tasa turística, lo acabamos consiguiendo".

El president ha mostrado su compromiso por "seguir luchando contra algo muy peligroso, que es el intento de imponer una cultura de valores contra el turismo". "El mundo no hubiera crecido si no nos conociéramos unos a otros; no se habría enriquecido, ni sería diverso ni plural", ha agregado.

En este sentido, ha especificado que la política turística que realiza el Consell "se realiza, se diseña y se promociona con el sector", para dar una mejor respuesta a sus necesidades y avanzar en sostenibilidad.