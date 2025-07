Mazón apela a la "convivencia pacífica" en Torre Pacheco y rechaza hacer "demagogia y populismo" con la inmigración

Asegura que volvería a pactar con Vox para sacar adelante sus presupuestos: "Es mi obligación desarrollarlos y ejecutarlos"

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apelado a la "convivencia pacífica" en la localidad murciana de Torre Pacheco tras los incidentes ocurridos durante los últimos días y ha rechazado hacer "demagogia y populismo" con la inmigración, aunque ha asegurado que "tan grave" le parece "el que acusa a todos los inmigrantes de delincuentes" como el hecho de "que se llame racista al que señala a un delito perpetrado por un inmigrante".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras visitar la 'Escola de la Mar' de la Vila Joiosa (Alicante), al ser preguntado por si considera que las "manifestaciones públicas de Vox han fomentado la cacería de migrantes" en este municipio.

El jefe del Consell ha trasladado todo su "apoyo y solidaridad" al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ante la situación en la localidad de Torre Pacheco, y en especial en cuanto a sus reivindicaciones ante el Gobierno de España respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Espero que no lo traten como a mí en la dana, que no hacía más que pedir y las cosas no llegaban. Y espero que nos aclaren desde el Gobierno de España por qué se pidieron refuerzos durante estos últimos meses para Torre Pacheco y se negaron", ha añadido.

En cualquier caso, ha rechazado hacer "demagogia" ni "populismo" con el fenómeno de la inmigración, aunque ha considerado que es "gravísimo acusar a todos los inmigrantes de delincuentes" y ha argumentado: "Igual de grave me parece que, si un inmigrante delinque, por el hecho de señalar ese delito, de repente seamos todos racistas".

"VENGA DE DONDE VENGA"

A su juicio, esto "no puede ser" y, "cuando alguien delinque, delinque, venga de donde venga". "Entonces, a ver si por el hecho de que delinca una persona inmigrante no vamos a poder señalar ese delito o esa agresión. Esto me parece otra barbaridad", ha continuado.

El jefe del Consell ha señalado que los vecinos de Torre Pacheco, como "muchos municipios" del sur de la provincia de Alicante, "llevan muchos años entendiendo lo que es la convivencia pacífica y entendiendo que, cuando alguien viene aquí, se esfuerza por desarrollar una vida normal, que tenemos una democracia suficientemente consolidada como para que cada uno la viva como quiera, con el límite de no perjudicar a los demás".

"Si la cultura que traes te sirve para estar en democracia, fenomenal. Pero si la cultura que traes perjudica la convivencia, pues habrá que ponerle freno a eso", ha aseverado el 'president' de la Generalitat, que ha insistido en que "tan grave" le parece "el que acusa a todos los inmigrantes de delincuentes" como "que se llame racista al que señala a un delito perpetrado por un inmigrante". "Entre un extremo y otro lo que está es la convivencia", ha zanjado.

"CLARO QUE VOLVERÍA" A PACTAR CON VOX

Por otro lado, preguntado por si, tras lo ocurrido en los últimos días en Torre Pacheco y la actitud de Vox en este sentido, volvería a pactar con esta formación en la Comunitat Valenciana, ha reivindicado que el pacto presupuestario con Vox es "el que necesita la Comunitat Valenciana" tras la dana y ha lamentado que, mientras, "otros han sido incapaces de hacer el esfuerzo de poner en marcha presupuestos" y por esta posición "han perjudicado especialmente a los ciudadanos de Castellón, Valencia y Alicante".

"Nosotros sí que hemos cumplido, nosotros hemos puesto en marcha los presupuestos que necesita la Comunitat Valenciana, que necesita la reconstrucción, que necesitan los municipios de la dana y claro que volvería a hacerlo", ha ratificado. Además, ha asegurado que era y es su obligación "desarrollarlos y ejecutarlos". Dicho esto, ha agregado: "Por cierto, que los presupuestos en estos momentos tienen un buen nivel de ejecución superior al del año pasado y superior al del último año del Botànic".