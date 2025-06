Mazón asiste a la primera mascletá de Fogueres de 2025 en Alicante

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acudido a la primera sesión de la 36 edición del Concurso de Mascletás de las fiestas de Fogueres en Alicante, que ha disparado Pirotecnia Crespo, en la plaza de los Luceros.

En declaraciones a los medios tras finalizar el espectáculo pirotécnico, Mazón se ha mostrado "muy contento" de haber podido llegar "a última hora" a la mascletá. "No sabía si podía llegar o no y he podido compartirla con la 'bellesa del foc', con la 'bellesa del foc' infantil y con todas sus cortes", ha apuntado.

Según el 'president', el primer día de mascletás parece que "tiene algo de especial". También ha asegurado que desde esta jornada "Alicante es la puerta de entrada a la Comunitat Valenciana" y que la capital alicantina "se abre al mundo y lo hace como sabe hacerlo".

Mazón ha destacado que las fiestas de Fogueres este año caen "muy bien" en el calendario "porque el fin de semana ayuda" a que todos estén "muy bien preparados". "Y yo también", ha aseverado, para luego poner en valor que la Generalitat "repite" la experiencia de las frecuencias ininterrumpidas del TRAM d'Alacant por segundo año consecutivo.

Además, se ha referido a la apertura de las más de 200 plazas de aparcamiento en la zona de la futura Estación Central, "tratando de que cada día haya más facilidades y Alicante esté en igualdad de condiciones que València, por ejemplo, cuando tiene las Fallas".

En la plaza de los Luceros, algunas personas han gritado al 'president' "Mazón, dimisión". A su entrada al recinto, el jefe del Consell ha estado acompañado por el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala, junto a ediles 'populares' del consistorio, y el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca.

En su agenda oficial de este miércoles no consta su asistencia a la mascletá y minutos antes de participar en esta cita, a preguntas de los medios en El Campello, no ha concretado a qué actos de estas fiestas va asistir, aunque ha dicho que va a ir a "distintos eventos" en función de su disponibilidad. "Claro que sí. Faltaría más", ha sentenciado.