Mazón, sobre el blindaje al aborto: "Si hay propuesta formal del Gobierno, la estudiaremos con rigor y no precipitación"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que, "si hay una propuesta formal por parte del Gobierno" sobre incluir el derecho al aborto en la Constitución, se estudiará con "rigor" y "no" con "precipitación" al tratarse de un asunto "tan sensible" y "de esta envergadura para todas las mujeres españolas y valencianas".

De esta manera lo ha señalado este viernes en declaraciones a los medios en Elche (Alicante), al ser preguntado por una valoración sobre el anuncio de que el Ejecutivo central planteará incluir el derecho al aborto en la Constitución española para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". Para ello, tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna, lo que requeriría una mayoría cualificada para que saliera adelante.

En este sentido, el jefe del Consell ha hecho estas manifestaciones "antes de opinar sobre un titular" respecto a ese posible blindaje al aborto en la Constitución y ha añadido: "No conozco en detalle la propuesta".