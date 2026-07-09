Mazón a Catalá a las 23:20 del 29O: "Vale. Es horrible. Va a haber muchos muertos. Decenas seguro ya"

Archivo - Imagen de archivo del expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante su visita al centro del 112, a 3 de noviembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los mensajes intercambiados entre la alcaldesa de València, María José Catalá, y el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en la noche de la dana reflejan que el exjefe del Consell auguraba a las 23:30 horas que iba a haber "muhcos muertos". A las 23:13 horas, la primera edil le traslada: "Estoy en Central PLV. (Policía Local de València). Si necesitas algo dime". A lo que Mazón responde: "Vale. Es horrible. Va a haber muchos muertos". "Lo sé", contesta ella. "Decenas seguro ya", dice él a las 23.27 horas.

Esto es lo que declaró este miércoles la alcaldesa de València ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, a la que aseguró que el día de la riada tuvo un primer contactó con Carlos Mazón, a través de un WhatsApp, a las 23.13 horas. Luego no habló con él hasta las 2.30 horas. Este relato se completa con los mensajes que la alcaldesa ha aportado a la jueza y a las que ha tenido acceso Europa Press.

Catalá también aportó voluntariamente en su comparecencia el expediente de licitación del servicio de teleasistencia prestado conjuntamente en València con la Generalitat Valenciana, con el pliego de condiciones, así como los protocolos de actuación para la adopción de medidas ante catástrofes. En el caso de València, no hubo ninguna persona beneficiaria del servicio fallecida por la dana.

También entregó el parte de actuaciones de bomberos 'Informe dana octubre 2024' y las capturas de correspondientes a mensajes WhatsApp con Mazón, los investigados exconsellera Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso; con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y con el grupo 'concejales Ayto VL'. La jueza ya ha unido a la causa toda la documentación.

En el grupo de concejales y asesores del PP en el consistorio, los primeros mensajes del día hablan de la evolución del tiempo y del nivel de alertas así como de las primeras de medidas de cierre de parques y jardines. En este punto, la alcaldesa señala que es "evidente que no existe protocolo para estas situaciones. Mañana a trabajar en el. Resulta ilógico que suspendamos actividades al aire libre en la ciudad y no avisemos a los coles de que eviten los patios, por ejemplo. Es una incoherencia tras otra".

El concejal concejal de Mejora Climática y Gestión del Agua, Carlos Mundina informa entonces de que los cementerios se acaban de cerrar y la edil de Educación, Rocío Gil, acto seguido, señala: "Trasladado al servicio para que los coles municipales procesan a evitar los patios".

A las 10.19 empiezan a hablar de la alerta roja en todo el litoral e interior norte de la ciudad de València y un minuto después el edil de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, comunica que se va a constituir el centro de Coodinación Municipal (Cecopal) en la sala de junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento de València, que ese día celebraba el pleno municipal de octubre, fue uno de los pocos municipios que lo constituyó. A las 20.10, el edil Carlos Mundina informa de que se ha recibido la orden de la Junta Desagüe Albufera para poner en marcha las bombas de las golas, desde ahora y hasta nueva orden, y un minuto después, comienzan a hablar de la recepción del ES-Alert.

"Yo he llamado al 112 para que vinieran a atenderme del susto que me he llevado con el pitido del SMS", es lo que apunta el edil de Contratación, José Marí Olano. Hasta cerca de las nueve de la noche no vuelve a haber un nuevo mensaje, en esa ocasión, uno del concejal Carlos Mundina que reenvía avisos que está recibiendo sobre que el agua del barranco del Poyo llega a las pedanías de La Torre y Forn d'Alcedo y del medio metro de agua que hay en Sedaví.

DESBORDAMIENTO DEL POYO

E informa: "Me lo pasa la jefa de sección del Ciclo, salvo esas dos pedanías el sistema de saneamiento del resto de la ciudad está bien". Sin embargo, dos minutos después, hace nuevos reenvíos de mensajes recibidos acerca de que el barranco del Poyo "se ha desbordado y afecta a toda la zona" de las pedanías del sur, de la imposibilidad de acceso a La Torre y de la pérdida de todas las bombas de agua en esa pedanía.

A las 21.25 Mundina confirma en el grupo que el barranco desbordado "es el que viene de Torrent, en dirección este, hacia Massanassa y Catarroja" y es el que afecta a las pedanías "que quedan entre la V-30, la CV-400 y la Pista de Silla". A partir de ese momento, los mensajes son acerca de los cortes de los accesos y salidas.

CARBONELL SUGIERE EL NIVEL 3

Hacia las 21.51 horas, el edil de Policía Local, Jesús Carbonell, esribe: "Yo me pregunto si no tocaría pasar a nivel 3 y que nos ayuden", y la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, agrega que cree que sí. "Mis amigas seguían en el techo del coche hace diez minutos. Nadie les ha atendido en una hora Y ahora están sin batería, o eso quiero pensar. Y así están en muchos puntos".

"Nivel 2 es poque se supone que podemos llegar. Y si no es así entonces va de suyo que pasemos a nivel 3. O nos caerá la del pulpo", añade Carbonell, a lo que un asesor de comunicación de alcaldía contesta: "Estoy contigo Jesús".

A las 22.07, el edil Mundina comunica que se ha roto el canal Júcar-Turia y que esto "compromete el suministro de agua potable para Valencia y área metropolitana" y advierte de un "problema serio" si no se recibe agua del Júcar en el Realón porque las reservas de agua potabilizada "solo nos dan margen para dos días sin funcionar las plantas".

Varios mensajes posteriores hablan de las imágenes en la V-30 con la gete subida en los coches y de la circular de la Generalitat eximiendo de asistencia al trabajo; del cierre del aeropuerto de Manises; de situaciones de la gente afectada y atrapada, con personas en los tejados y a la espera de las zodiac, del colapso en el 112,y de la posibilidad de conseguir mantas o camillas para gente que se está rescatando y va a ser llevada al centro de la Petxina. "Si hace falta alojar en hoteles, se ponen a dispsición", añade la concejala Paula Llobet.

MENSAJES DE BERNABÉ

En el caso de Bernabé, la delegada, a las 1.09 del ya 30 de octubre, traslada a Catalá un mensaje que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, había remitido a Mazón: "Pilar le he dicho a Carlos que el barranco del Poyo ya no va a llevar más agua de la que ha llevado y el agua desbordada por la V30 como mucho llegará hasta la pista de silla y no pasará de allí, incluso si pasara a Pinedo llegaria un calado muy pequeño, así que a ese respecto le he dicho que estén tranquilos".

Y añadía: "El Turia está bajando ya de caudal hemos llegado a 2000 m3/s y ya estamos en 1500 m3/s y descendiendo. Si no hay nada raro el Turia tampoco llevará más agua de la que ha llevado hoy". Posteriormente, cerca de las cuatro de la mañana, Catalá y Bernabé vuelven a hablar por mensaje por el reparto de mantas por la UME a los rescatados.