Mazón se congratula de que el PSPV "por primera vez en 11 meses" tras dana no pida su "dimisión ni convocar elecciones"

Los socialistas le afean que con el listado de llamadas del 29O haya dejado a Feijóo "delante de toda España como un mentiroso"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha congratulado de que el PSPV "por primera vez en 11 meses" tras la dana del 29 de octubre del pasado año no haya pedido en Les Corts que dimita ni que convoque elecciones en la Comunitat Valenciana. "Se ve que se ha cansado, se ve que ya lo ha dado por imposible", ha afeado a los socialistas, al tiempo que ha reivindicado la "utilidad" y ha defendido la gestión del Consell que preside con el lanzamiento de nuevas ayudas para afectados por las inundaciones.

Así lo ha manifestado este jueves en la sesión de control en Les Corts, en respuesta al síndic del PSPV, José Muñoz, que ha reprochado a los 'populares' la frase de "mentir no es ilegal": "Supongo que después de escucharla pudo respirar, porque lleva desde el 29 de octubre sin hacer otra cosa que mentir. Después de cambiar de versión sobre su comida hasta en seis ocasiones, pensábamos que esto era insuperable, pero lo ha conseguido, nos sigue sorprendiendo".

Muñoz ha acusado a Mazón de mentir "de manera deliberada" y ha asegurado que, "cada vez que sale una llamada de emergencias, está más debilitado" por haber "basado toda su estrategia política de supervivencia en la mentira". Además, ha augurado que el dirigente valenciano "nunca comparecerá" ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, "porque ahí sí que tendría obligación de decir verdad y no quiere hacerlo" y porque "huirá de cualquier sitio en el que tenga que decir verdad".

En este sentido, le ha afeado que en una de las recientes entrevistas concedidas a medios de comunicación afirmara que él "no ordenó convocar el Cecopi ni activar la UME ni enviar la alarma": "Esto es la antipolítica, se jacta precisamente de no interferir en los técnicos y se niega cualquier tipo de autoridad a sí mismo". Dicho esto, le ha advertido de que en Les Corts "no fue investido como rey, sino como 'president' de la Generalitat", por lo que "tendrá que responder por sus responsabilidades políticas y también por sus responsabilidades legales".

En su contestación, Carlos Mazón se ha limitado a felicitar a María Corina Machado, "en nombre de la libertad, de la paz y la convivencia", por haber sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz, y a preguntar a Muñoz si "acaba de reconocer que fue Ximo Puig el que ordenó la salida del tren de Bejís".

De nuevo, el síndic del PSPV ha replicado al jefe del Consell que se haya "equivocado" porque no era él quien lo decía, sino el propio Mazón en un artículo de hace años. "Por tanto, es el responsable usted de los 229" fallecidos en la dana, le ha contestado.

EN EL LISTADO ENTREGADO "FALTAN LLAMADAS"

Dicho esto, José Muñoz ha hecho alusión al listado de llamadas de Carlos Mazón la tarde de la dana que Presidencia de la Generalitat ha remitido a la comisión de investigación de Les Corts y ha señalado que en esa lista "faltan llamadas". "¿Por qué no aparece la de Maribel Vilaplana, que reconoció en una carta y que dijo que le llamó después, al llegar a su casa, para decirle que no le metiera en un lío? ¿Por qué esa llamada no está? ¿Ha omitido las que quería?", le ha preguntado, al tiempo que ha advertido de que este hecho puede suponer "un delito de falsedad documental en documento público".

Además, ha continuado con "una llamada que sí que interesa" y es la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "después de que le haya dejado delante de toda España como un mentiroso". "¿Qué le ha dicho? ¿Ha hablado con usted ya?", le ha interpelado, para seguidamente afearle al jefe del Consell que tanto él como el presidente de su partido "comparten una misma condición: tanto Feijóo como usted son dos mentirosos".

"Deben estar en 'Génova' contentos con usted, contentísimos", ha afirmado Muñoz, que ha incidido en que Carlos Mazón "deja a Feijóo como un mentiroso" y le deja "en ridículo delante de toda España". "229 fallecidos no han sido suficientes para que le hagan dimitir o le hayan cesado", ha lamentado el portavoz del PSPV, que ha confiado en que "este ridículo" provoque que Feijóo "tome decisiones" y ha insistido en reclamar a Mazón que dimita "en un acto de dignidad política, seguramente el único que tendría".

MAZÓN REPLICA CON ÁBALOS Y REIVINDICA "UTILIDAD"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat ha asegurado que como "favor" a los socialistas no va a hacer "la más mínima referencia a las situaciones judiciales esta semana relativas a los políticos en la Comunitat Valenciana", aunque ha afeado a Muñoz que tenga "en el banquillo al hermano de su jefe --Ximo Puig-- y al que fue también su jefe orgánico, el señor Ábalos".

Frente a ello, ha reivindicado la "utilidad" de su Consell y se ha congratulado de que "por primera vez después de 11 meses en la pregunta ya no me pide ni la dimisión ni que convoque elecciones", algo que ha considerado "curioso".

"La realidad política es que por fin, después de 10 años, hay plan de financiación universitario y estable para todas las universidades públicas, esta es la situación política de la Comunitat Valenciana. La situación es que puedo confirmar que la última remesa de las nuevas ayudas, que todas las ayudas de la última remesa donde hemos doblado ayudas de los coches, de primera necesidad, de autónomos y de ERTE están todas pagadas tal y como nos comprometimos antes del 15 de octubre", ha aseverado.

ENCUESTAS

Sobre las encuestas, también ha considerado "curioso" que el PSPV dé "todo el valor del mundo" a una "que dice que en julio --los socialistas-- tenían una referencia y ahora no están haciendo más que perder votos con su oposición, que dicen que el PP está ganando votos, Vox también, por cierto. Podemos ganar votos los dos a la vez, no pasa absolutamente nada". Y ha incidido en que "todos" los recientes sondeos "dicen que hay un claro ganador en las elecciones autonómicas, el PP. Y que hay un claro gobernante, el PP".

Por tanto, ha cuestionado a los socialistas, "si tan salvaje y tan horrible es esa parte en la que hablan ustedes de cómo se nos cataloga a los políticos, salimos todos mal parados, sí, efectivamente, unos peor que otros, coja todo": "Cuando pregunta la valoración del Consell que yo presido es mala, ¿pero sabe cuál es la peor valoración de todas? El ejercicio de oposición que hacen ustedes, con la mentira, con los bulos, permanente y exclusivamente". "La peor, la de usted", ha zanjado.