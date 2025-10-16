Mazón saca pecho de su gestión de las ayudas por la dana y promete a Vox seguir "por el mismo camino" de la recuperación

Llanos llama a hacer "lo que haga falta" ante el "castigo" de Sánchez: "Deberíamos irnos a Moncloa ya y atarnos a las rejas"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sacado pecho de la gestión del Consell en materia de ayudas a afectados por la dana del 29 de octubre del pasado año y ha prometido a Vox seguir "por el mismo camino del trabajo, de la gestión, de los hechos y de la recuperación" a las puertas de cumplirse el primer aniversario de la catástrofe, frente a un Gobierno de España que se ha caracterizado por "el no por respuesta" durante todo este tiempo. "Yo me quedo en la gestión", ha reivindicado frente a ello.

De este modo lo ha manifestado este jueves en la sesión de control en Les Corts, en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, que ha preguntado al jefe del Consell "en qué punto se encuentra la reconstrucción y qué avances se prevén a corto plazo" ahora que en un par de semanas se cumplirá un año de la catástrofe que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.

Carlos Mazón ha reivindicado que el Consell hace su "trabajo" y ha resaltado que el plan de reconstrucción tras la dana está "cumpliendo el calendario" en "todos los ámbitos". En este sentido, ha destacado, por ejemplo, que el 93% de los centros educativos "están ya operativos", que se han "recuperado con normalidad los 57 centros de salud con mejoras necesarias" y que la red del metro "está recuperada", así como 18 carreteras, "todas las de la Generalitat".

En este punto, ha criticado que el Gobierno no haya "anunciado ninguna nueva ayuda en ningún momento". "Es más, falsifica las que da, porque se apropia de los consorcios agrarios, del de compensación de seguros, que encima va como va", ha denunciado. Y ha reivindicado que el 70% "de todas las ayudas" de la Generalitat ya se han pagado. "El Gobierno de España, el 21%, y para atrás", ha lamentado.

"Yo me quedo en la gestión y en la recuperación, ni con bulos ni con insidias ni arrastrando los pies, ni tratándonos al otro lado de la ventanilla como si fuéramos un país extranjero, que es como nos tratan por no haberles votado", ha asegurado, en alusión al Gobierno. Por ello, ha agradecido la "corresponsabilidad" de Vox y ha prometido "seguir por el mismo camino del trabajo, de la gestión, de los hechos y de la recuperación, que ya no va a haber quien la pare".

"ATARNOS A LAS REJAS" DE MONCLOA

Por su parte, José Mª Llanos ha llamado a "irnos a Moncloa ya y atarnos a las rejas si fuera preciso" y ha pedido a Carlos Mazón que haga "lo que haga falta, porque esto no puede continuar así" y Pedro Sánchez "no se va a ir, sino que nos quiere llevar a todos por delante". En cualquier caso, ha advertido de que el presidente del Gobierno "va a dejar España y a nuestra comunidad como un secarral". "Y por ahí Vox no va a pasar de ninguna manera", ha garantizado.

Llanos ha reivindicado que, gracias al apoyo de su formación, en la Comunitat Valenciana "se han puesto en manos de los damnificados las ayudas de primera necesidad en el 95%, frente al 17% del gobierno del Partido Socialista", unas medidas "que nos suponen una hipoteca para todos los valencianos, pero que eran imprescindibles para poder atender las necesidades" de los afectados por las inundaciones.

Además, ha considerado "criminal" que el Gobierno de España haya "negado" a la Comunitat Valenciana el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como "castigo a los valencianos por no haberles votado". "Hay que decirlo alto, claro y a todas horas. Son 2.500 millones de euros que nos han negado para intentar hacer caer a este gobierno --el valenciano-- a costa del dolor y la desesperación de las víctimas de la riada", ha señalado.

A su juicio, "no hay delito mayor que abusar del dolor de las víctimas y de la pérdida de 229 vidas humanas", que es "lo ha hecho el gobierno de Sánchez". "Y eso lo apoyan los parásitos de Compromís", ha censurado. Por todo ello, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "cometiendo con los valencianos un delito de lesa humanidad, compartido por los cómplices que le mantienen en el sillón".

"Seguimos sin alerta temprana, sin obras antirriadas, sin plan de emergencias en 26 de las 27 presas gestionadas por la Confederación del Júcar. Los centros de salud afectados ya han vuelto a la normalidad; ayuda del Estado, cero. Más de 100 infraestructuras educativas afectadas y el 94% recuperadas; ayuda del Estado, cero. Recuperadas 18 carreteras de titularidad autonómica; ayudas del Estado, cero. Recuperado, aunque con margen de mejora, el servicio de metro; ayuda del Estado, cero", ha expuesto.

También ha acusado al Ejecutivo central de estar "enterrando vehículos en lugar de retirarlos" de los barrancos. "El Gobierno de Sánchez y el PSOE y la señora --Diana-- Morant, que quiere ser presidenta de esta comunidad, por no hacer está cometiendo a nuestro juicio un delito medioambiental", ha sostenido. "Pero ni un solo proyecto ni una sola obra por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar del Gobierno, con todo lo que ha pasado", ha recalcado.

PAMPOLS "SE HA HARTADO DE PEDIR COLABORACIÓN" AL GOBIERNO

En su contestación, el jefe del Consell ha recogido el guante del síndic de Vox sobre ir a Moncloa y ha asegurado al respecto que el vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, que abandonará el gobierno valenciano en menos de tres semanas, "se ha hartado de pedir la colaboración, la asunción de responsabilidad, la coordinación y el trabajo conjunto" del Gobierno de España, así como que este haga "al menos la mínima parte que le corresponde".

"Yo le mando cartas a Pedro Sánchez. He hablado cuatro veces con él sobre este asunto, dos por carta y dos en dos conferencias de presidentes, una en Cantabria y otra en Barcelona", ha expuesto Mazón, que ha lamentado "el no por respuesta" del presidente.