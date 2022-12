Mazón critica el "desastre" energético de Puig: "No ha avanzado ni un milímetro en energía renovable"

ALICANTE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado el que ha calificado de "desastre" energético del 'president' Ximo Puig y de su Consell, al que ha reprochado que "no tiene un proyecto" sobre energía; "No ha avanzado ni un solo milímetro en energía renovable".

Así se ha expresado Mazón este miércoles al ser preguntado por las declaraciones del también secretario de los socialistas valencianos, quien ha abogado por un pacto por la energía verde. En este sentido, el líder de los 'populares' valencianos ha sostenido que el pacto "se lo pedirá a sus propios socios de Gobierno".

"El problema es que tenemos un gobierno que no tiene un plan energético, no tiene un proyecto energético. Todas las comunidades autónomas están consiguiendo la autosuficiencia, gracias al avance en renovables, pero en la Generalitat tenemos un colapso de más de 400 proyectos paralizados que nos están lastrando nuestra capacidad energética, en un momento en que la energía es absolutamente clave", ha recalcado.

Igualmente, ha añadido que no es el momento de pedir pactos "cuando se ha sido incapaz durante siete años de avanzar ni un solo milímetro en energía renovable". Mazón considera que este es "uno de los grandes fracasos" de Puig y del Consell.

"No hay una única voz, no hay coordinación, no hay avance. Es el desastre del colapso permanente entre Compromís, Podemos y el PSPV", ha criticado, y ha afirmado que Puig "no tiene autoridad moral para pedir diálogo y acuerdo". "Nos estamos muriendo energéticamente, estamos dejando de poder ser autosuficientes por el desastre y el colapso de un gobierno que preside Puig", ha arremetido.