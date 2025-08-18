Mazón destaca la creación de casi 1.500 nuevas plazas en residencias de mayores en dos años de legislatura

Archivo - Imagen de archivo de una visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a la residencia de mayores La Molineta - MORELL - Archivo

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado la "solida apuesta" por las políticas sociales con la creación de 1.488 nuevas plazas en residencias de mayores financiadas por el Consell. "El aumento de un 8 por ciento en dos años de legislatura es una muestra del refuerzo de las políticas sociales dirigidas a su atención y cuidado", ha destacado.

El jefe del Consell ha señalado que en este periodo "se han creado 1.488 nuevas plazas financiadas con fondos públicos con lo que actualmente el sistema público cuenta con 19.815 personas que disponen de plaza pública o financiada por la Generalitat frente a las 18.327 que había en junio de 2023", según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

"Una sociedad que no cuida de sus mayores es una sociedad que olvida su historia y compromete su futuro. Por eso, desde este Consell trabajamos cada día para que esta atención no sea solo una prestación, sino una política pública integral, transversal y prioritaria centrada en las personas", ha aseverado.

Al respecto, ha afirmado que "aunque todavía queda mucho por hacer, el esfuerzo realizado por el Consell, con el presupuesto social más importante de la historia de la Generalitat, no se conocía en legislaturas anteriores".

Mazón ha abogado por "una planificación estratégica, una inversión responsable y, ante todo, una mirada sensible y respetuosa hacia quienes tanto han dado a lo largo de sus vidas".

En este sentido, ha remarcado el "compromiso" de la Generalitat por "seguir facilitando la apertura de nuevos espacios, ya que la demanda va a continuar creciendo". "Nuestro deber es que quien lo necesite pueda tenerlo", ha aseverado.

El 'president' ha resaltado que en estos dos últimos años "el número de plazas con fondos públicos ha aumentado, lo que supone el 69% sobre el total de la oferta, dos puntos por encima de junio de 2023, cuando esta cifra representaba el 67% de las plazas correspondientes a gestión directa, concierto o prestación vinculada a servicio".

Igualmente, ha ratificado el "compromiso" del Consell de "atender el déficit de plazas residenciales que dejó el anterior equipo de gobierno, que relegó a la Comunitat Valenciana al puesto 16 de 17 en España en plazas residenciales para mayores, según datos del Imserso en 2023".

En junio de 2025 la Comunitat Valenciana "dispone de un total de 331 residencias y 28.736 plazas autorizadas frente a las 322 instalaciones con 27.576 estancias de junio de 2023", ha apuntado.

Unas cifras, que según ha señalado Mazón, "muestran un esfuerzo real de este Consell con nuestras personas mayores y los servicios sociales, con más residencias y más plazas, que demuestran hechos y políticas efectivas frente a anuncios y promesas".