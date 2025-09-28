Mazón destaca la inversión de más de 33 millones en becas universitarias de las que se benefician 84.000 estudiantes

Archivo - El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la toma de posesión del rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla, en el rectorado de la UPV, a 7 de abril de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado la inversión de más de 33 millones de euros en distintas líneas de becas y ayudas universitarias en el ejercicio 2025, "lo que supone una apuesta sin precedentes por garantizar la igualdad de oportunidades y el reconocimiento al esfuerzo académico que permitirá beneficiar a 84.000 estudiantes".

El jefe del Consell ha señalado que el plan de becas universitarias de la Generalitat incluye las becas Manuela Solís, con un presupuesto de 22 millones de euros y "mejora las anteriores becas salario beneficiando a 4.815 estudiantes y ampliando notablemente el alcance de las ayudas".

En este sentido, ha señalado que el 43 por ciento de los solicitantes ha obtenido esta beca, frente al 32% que la consiguieron en la última convocatoria de las antiguas Becas Salario, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, integra las Becas GV Talent, dotadas con 1,6 millones de euros, destinadas a reconocer a los mejores estudiantes de cada curso y cada grado del sistema universitario valenciano y de los estudios superiores de enseñanzas artísticas que, en su primera convocatoria, beneficiarán en torno a 640 alumnos.

Mazón ha resaltado la recuperación de los Premios de Excelencia Académica, que "no se convocaban desde el curso 2020-2021". Así, ha indicado que "gracias a una inversión extraordinaria de 3,2 millones de euros, se ha reconocido el esfuerzo de 900 alumnos, incluyendo a aquellos que no fueron atendidos en la legislatura anterior de los cursos 2021-2022 y 2022-2023".

"El Consell ha reforzado también las becas Erasmus, cuyo presupuesto asciende a 850.000 euros, lo que permite prolongar hasta ocho meses la estancia en el extranjero de 500 estudiantes de universidades valencianas", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que se mantienen programas consolidados como la exención de precios públicos universitarios, de la que se han beneficiado 4.386 estudiantes; las becas de finalización de estudios, con cerca de un centenar de beneficiarios, y las ayudas específicas a estudiantes de la UNED, que también han alcanzado a un centenar de alumnos.

Y ha añadido: "Más de 3.300 estudiantes se benefician de ayudas al transporte y más de 70.000 ven completadas, por parte de la Generalitat, otras ayudas, como las del Ministerio".

El 'president' ha destacado también que "ha sido este Consell el que por primera vez ha incorporado como personas beneficiarias al alumnado que cursa títulos de Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunitat Valenciana".

BECAS FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y UNED

Por otra parte, Mazón ha indicado que ya se han resuelto las becas de finalización de estudios y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), "que refuerzan la apuesta del Gobierno valenciano por la igualdad de oportunidades".

Así, se han concedido 59.567,87 euros en ayudas para los estudiantes que han finalizado sus estudios en las universidades públicas valencianas durante el curso 2024-2025. Estas becas, ha agregado, "han permitido sufragar los gastos de matrícula en tercera o sucesivas convocatorias, del alumnado al que les restaban menos de 24 créditos para finalizar sus estudios".

De igual modo, se han resuelto las becas destinadas al alumnado de la UNED en la Comunitat Valenciana, con una dotación de 51.637,24 euros. Estas ayudas consisten en la exención del pago de los créditos matriculados en primera matrícula, lo que "facilita el acceso a la educación superior en modalidad a distancia".

"Estas convocatorias refuerzan el compromiso del Consell para que todos los jóvenes de la Comunitat Valenciana puedan culminar sus estudios universitarios en igualdad de oportunidades, ampliando y mejorando el sistema de becas universitarias y suponen la corrección de déficits heredados", ha resaltado Mazón.

El modelo de becas actual se asienta en tres ejes "fundamentales": "garantizar la igualdad de oportunidades y apoyar a los estudiantes con menos recursos; reconocer la excelencia académica y el esfuerzo individual, a través de programas como GV Talent y los Premios de Excelencia; e impulsar la internacionalización del alumnado, con una dotación reforzada para el programa Erasmus".