Mazón destaca el "liderazgo" de la Comunitat Valenciana en el incremento anual de autónomos al superar los 385.000

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado el "liderazgo" de la Comunitat Valenciana en el incremento anual de personas autónomas hasta alcanzar los 385.119, "la mayor cifra de toda la serie histórica" desde que se tienen datos.

El jefe del Consell ha resaltado, a través de un comunicado, que "nunca" en la autonomía valenciana había habido tantas personas autónomas, un dato que "confirma el carácter emprendedor de la sociedad valenciana". Así, en el último año el aumento de autónomos ha sido en la Comunitat Valenciana ha sido de 11.447 personas, lo que representa un 3% más.

De hecho, el president ha señalado que en el mes de septiembre "uno de cada cinco nuevos autónomos que se han creado en España han iniciado su actividad en la Comunitat Valenciana".

Mazón ha puesto en valor las medidas en materia fiscal, normativa y de simplificación burocrática que, a su juicio, "están generado un clima de seguridad jurídica y confianza que favorece la creación de nuevos proyectos empresariales".

De este modo, ha resaltado "el papel activo de las personas autónomas en la creación de empleo, el dinamismo de la actividad económica y la cohesión social de la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha agradecido "el esfuerzo, el valor y la capacidad de trabajo de los valencianos, alicantinos y castellonenses para levantar cada día la persiana".

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha asegurado que los autónomos y las pymes tienen en la Generalitat "un aliado para facilitarles su actividad y ayudarles en su día a día como parte fundamental de una sociedad que avanza, genera empleo y fortalece los servicios sociales".

El jefe del Consell ha valorado especialmente "el tesón de los autónomos afectados por la riada y su importancia para acelerar la reconstrucción económica y social". Al respecto, ha afirmado que la Generalitat "desde el primer minuto se puso a trabajar junto al sector para ayudarles a reanudar su actividad y mantener el empleo con ayudas directas y sin burocracia que llegasen cuanto antes a los damnificados".

De este modo, ha señalado que en noviembre de 2024 pusieron en marcha una línea inicial que, "en tiempo récord, concedió ayudas a 18.500 trabajadores autónomos sin empleados 3.000 euros por un valor de 55 millones de euros, que ahora vamos a volver a dar de forma automática y sin papeleo para que vuelvan a recibir otros 3.000 euros por autónomo".

"Ya se ha empezado a pagar está ampliación que anunciamos el mes pasado y que llegará a los 18.500 beneficiarios en los próximos días", ha resaltado, por lo que cada autónomo recibirá 6.000 euros. En total, la Generalitat ha destinado a esta partida 110 millones de euros.

Por el contrario, Mazón ha acusado de "abandono" al Gobierno de España a los trabajadores autónomos de la Comunitat Valenciana y ha censurado que "se les sigue exigiendo el pago íntegro de la cuota durante 2025, y solo se les ha ofrecido un aplazamiento de apenas dos meses, en lugar de una exoneración, como hubiera sido justo dadas las circunstancias", por lo que "muchos autónomos se han visto obligados a abonar doble cuota por la acumulación de pagos aplazados, en un momento en que cada euro cuenta".

Además, ha reprochado que "más de 5.000 autónomos valencianos se han quedado fuera del sistema de protección, al no renovarse la prestación extraordinaria por cese de actividad por fuerza mayor que el propio Gobierno de España anunció en enero y todavía no ha cumplido".

OTRAS MEDIDAS

El jefe del Consell también ha hecho referencia a otras medidas puestas en marcha, entre las que ha mencionado el decreto que contempla 100 millones de euros en ayudas directas para empresas y autónomos con empleados, de los cuales la Generalitat ya ha abonado 76,2 millones. Gracias a esta medida, se han podido mantener hasta ahora 72.000 puestos de trabajo.

A ello se suman otros mecanismos de apoyo a autónomos y pymes, como los 350 millones de euros en préstamos a coste cero del Instituto Valenciano de Finanzas y la Sociedad de Garantía Recíproca. El president ha subrayado que se trata de créditos "sin intereses, a diferencia de los ofrecidos por el Gobierno de España".

También ha destacado la ampliación de las ayudas destinadas a compensar la pérdida de vehículos ocasionada por las inundaciones, que se ha extendido a personas jurídicas y no solo abarcan turismos, sino también autobuses, camiones de más de 3.500 kg, tractores, remolques, entre otros.