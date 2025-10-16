Mazón dice que el centro de especialidades seguirá siendo Ernest Lluch y que PSOE no le honra desde que pactó con Bildu

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

Baldoví le tacha de "miserable" por querer que se estudie a ETA en los colegios valencianos mientras "excluye la memoria de las víctimas"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que el centro de especialidades Ernest Lluch en València "va a seguir siendo centro de especialidades Ernest Lluch", al tiempo que ha acusado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no conmemorar la fecha de su asesinato a manos de ETA (21 de noviembre del 2000) desde que "pactaron con Bildu".

Así lo ha manifestado en la sesión de control en Les Corts, después de que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le haya tachado de "miserable" por la decisión del Consell de eliminar el nombre de Lluch en el nuevo complejo sanitario de Campanar sobre los terrenos del antiguo Hospital La Fe de València.

"Me habla de Ernest Lluch. ¿Quién ha insultado a Ernest Lluch? Porque el centro de especialidades Ernest Lluch va a seguir siendo el centro de Ernest Lluch", ha dicho Mazón.

Y ha aclarado: "Lo que hemos hecho, por la memoria de Ernest Lluch y la mejor gestión sanitaria, es, sobre la base del centro de especialidades Ernest Lluch, poner en marcha un gran hospital en Campanar con 500 camas y 500 millones de euros que ustedes no hicieron. Esa es la memoria de Ernest Lluch".

Dicho esto, el jefe del Consell ha acusado a Baldoví de "abanicar todos los días" a unos socios, en alusión al PSOE, que "se han olvidado de conmemorar y homenajear el día en que ETA mató a Ernest Lluch". "Sus socios dejaron de conmemorar ese día exactamente cuando pactaron con Bildu", ha aseverado, y ha añadido: "Por favor, hombre, ¿pero qué Ernest Lluch?".

Además, ha defendido que "el mejor homenaje a Ernest Lluch es trabajar arreglando el desaguisado que dejaron en la Conselleria de Sanidad", ya que ha asegurado que ahora hay "11 mamógrafos y 3.000 mamografías más" que con el anterior gobierno del Botànic. "Hay sanidad y hay cuidado a las mujeres", ha rematado.

Seguidamente ha pedido intervenir el síndic del PSPV, José Muñoz, para denunciar que "el 'president' ha asegurado que este grupo traiciona la memoria de Lluch" cuando "es precisamente lo contrario", dirigiéndose a Mazón.

En su intervención previa, el síndic de Compromís ha criticado el "mazonanuncio" que hizo el mes pasado el 'president' en el Debate de Política General de incluir el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España, mientras "excluye la memoria de las víctimas" e "insulta a Ernest Lluch".

"Sois miserables", ha espetado Baldoví a Mazón y al PP, y ha llamado a "acabar con esta etapa negra" y a abrir "una nueva vía valenciana" para superar "muchos problemas que ya detectó Ernest Lluch".