Mazón espera que el Gobierno autorice el endeudamiento de 1.816 millones: "No deberíamos de haber llegado aquí jamás"

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que no le "cabe en la cabeza" que el Gobierno de España no autorice la solicitud de autorización para formalizar una operación de endeudamiento fuera del sistema del FLA por valor de 1.816 millones de euros para financiar el déficit incurrido por la Generalitat en 2024, algo que ha recalcado que supone una "necesidad absoluta" para la Comunitat. "No deberíamos de haber llegado aquí jamás", ha lamentado, y ha esgrimido: "No nos han dejado otra opción".

Así lo ha manifestado este miércoles, tras asistir a la presentación de la nueva carpeta ciudadana del Plan Simplifica de la Generalitat, al ser preguntado por si confía en que el Gobierno dé el visto bueno a esta petición. "Confiaba en el FLA y no llegó, confiaba en el fondo de nivelación y no llegó, confiaba en un nuevo sistema de financiación y no ha llegado... hay tantas cosas en las que he confiado", ha repasado.

"Confiaba en ayudas a fondo perdido para la dana y no llegaron, confié en que no se les iban a cobrar impuestos a los afectados de la dana y no llegaron", ha continuado el 'president'. Por tanto, ha aclarado: "No se trata de confianza, se trata de necesidad, es una necesidad absoluta".

Por eso mismo, ha asegurado que no le cabe "en la cabeza que el Gobierno no nos autorice a solicitar este crédito", que ha recalcado que no se lo van a "pedir al Gobierno", sino "a las entidades financieras", aunque, ha advertido, "a mayor coste para los valencianos y a mayor deuda para los valencianos". "Pero es que no nos han dejado otra opción", ha justificado.

Así, Carlos Mazón ha hecho hincapié en que es "la primera vez en la historia que tenemos que recurrir para esta cuestión a la financiación privada", algo "inédito" a su juicio. "No deberíamos de haber llegado aquí jamás, pero no nos vemos en otra porque lo que no hay derecho es que ahora mismo todavía sigan deudando nuestros farmacéuticos o nuestros prestadores de servicios sociales", ha expresado.

"A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS"

"Eso no voy a permitir, no vamos a permitir que los servicios públicos básicos esenciales sociales los tengan peores los valencianos que el resto de los españoles por el hecho de que el Gobierno de España no nos otorga ni la financiación ni la tesorería que merecemos. Esto no puede ser", ha argumentado. "A grandes males, grandes remedios", ha insistido.

Y ha añadido: "Así que ya no se me ocurre que sea una opción, en primer lugar, que no se nos conceda y, en segundo lugar, que sea aprobando las condiciones más ventajosas o dejándonos la flexibilidad necesaria para poder negociar o terminar de negociar con las entidades financieras de la mejor manera posible. Porque tan importante es el 'ok' como las condiciones en las que se nos permiten ese 'ok'".

En este punto, ha mostrado su agradecimiento a las entidades financieras "con las que estamos hablando, prenegociando durante estas semanas, la confianza que están depositando" en la Generalitat ante "la seriedad de nuestros planteamientos", así como "la corresponsabilidad" que demuestran "sabiendo el momento que viene la Comunitat Valenciana".