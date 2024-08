Mazón insiste en que los centros de menores migrantes están "hacinados" y afea al PSOE que les acusen de insolidarios

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha vuelto a denunciar que los centros de menores migrantes están "hacinados" en la Comunitat Valenciana, al "150 o 160 por ciento" de su capacidad. Ante esta situación, ha afeado al Gobierno y al PSOE que acusen a los dirigentes 'populares' de "insolidarios".

"Las comunidades más colapsadas estamos casi en una especie de trampa en la que si hacinamos aquí a los menores nos acusan de inhumanos aunque no tengamos recursos, pero si decimos que estamos colapsados y necesitamos más recursos también somos inhumanos. ¿Entonces cuándo somos humanos las comunidades autónomas que estamos gestionando?", ha manifestado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, respecto a la política del Gobierno ante la crisis migratoria.

Mazón ha asegurado no entender que "haya ministros" que les llamen "inhumanos", cuando en su opinión lo será "quien no da recursos o no establece políticas a largo plazo o al menos al medio plazo". "No tenemos que pasar un examen de solidaridad", ha reiterado.

Ante esta situación, ha defendido que se trata de "un asunto muy complicado" y "un problema de todos" que requiere de "altura de miras", sin "politiqueo" o "demagogia". "O elevamos el nivel o vamos a tener muchísimos problemas, también sociales", ha avisado, y ha destacado que "por fin empieza a ponerse el foco en que no es un problema de 17 comunidades autónomas, sino de 27 países de la Unión Europea".

Es por eso que ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya partido de gira --que "llega muy tarde"-- por países de origen como Mauritania, Gambia y Senegal sin haber "hecho algo para gestionar la política de fronteras en la Unión Europea", una postura que ha asegurado compartir con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

En el caso de la Comunitat Valenciana, Mazón ha explicado que al estar en el Mediterráneo, los migrantes llegan tanto en pateras como por "repartos del Gobierno". También ha vuelto a criticar que "no se verifica la edad en origen" y llegan "menores ocultos en esas remesas". "Cuando se descubre que son menores, lógicamente tenemos que cumplir con nuestra obligación (de acogerlos)", ha subrayado.

Respecto a si es posible un acuerdo entre PSOE y PP para abordar la crisis migratoria, ha insistido en la necesidad de "concreción, sentido común y capacidad de gestión". "Siento desideologizar todo esto, pero lo estamos soportando y tenemos centros con colchones y literas y necesitamos médicos y asistentes sociales", ha expuesto.

"A veces genera cierta zozobra social, no lo podemos negar por duro que sea escucharlo. Tenemos que afrontar este problema mirándolo a la cara, no inventando una ley para que todo el que no esté de acuerdo sea un insolidario o inhumano", ha reivindicado en alusión a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación.