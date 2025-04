Mazón no asistirá al congreso del PPE mientras la Comunitat Valenciana permanezca en nivel 3 de emergencia por el apagón

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, no asistirá al congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra este martes y miércoles en València mientras la Comunitat Valenciana permanezca en nivel 3 de emergencia, debido a que está centrado en cumplir con la "prioridad absoluta" que supone la emergencia provocada por el apagón eléctrico del lunes, según han confirmado a Europa Press fuentes de Presidencia.

Por esta misma circunstancia, la agenda de todo el gobierno valenciano, tanto del jefe del Consell como del resto de consellers, se encuentra "supeditada" a la evolución de la situación provocada por el apagón, como también lo está la del Gobierno de España, según han remarcado las mismas fuentes. De cualquier modo, la intención es que Mazón pueda asistir al cónclave de los 'populares' europeos en el momento en que se rebaje el nivel de la emergencia, han añadido.

De hecho, subrayan que el dirigente valenciano ha permanecido durante toda la jornada centrado en atender la respuesta a la emergencia provocada por el apagón eléctrico. En una declaración institucional a primera hora del día desde el Palau de la Generalitat, con el fin de actualizar la información referente a la Comunitat Valenciana, el propio Carlos Mazón ha avanzado que durante este martes tenía previsto visitar algunos puntos sanitarios que aún mantenían entonces "problemas de comunicación".

De esta manera, tras presidir el pleno del Consell, Mazón se ha trasladado, junto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a los hospitales de Sagunt (Valencia) y al universitario de La Plana en Vila-real (Castellón) para conocer la evolución de los sistemas de comunicación que se han visto afectados y agradecer "el esfuerzo de todos los profesionales".

En Sagunt, el jefe del Consell ha mantenido una reunión con el equipo directivo, ingenieros e informáticos de este departamento de salud, cuyo hospital ha sido el último en recuperar las comunicaciones por un fallo en la red que afectaba a los sistemas de información, según ha informado la Generalitat.

Seguidamente, el 'president' se ha trasladado al Hospital de La Plana, donde también ha mantenido un encuentro con el equipo directivo, ingenieros e informáticos de este departamento de salud para evaluar la situación.

Posteriormente, el jefe del Consell ha visitado, junto con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, el puesto de mando provisional de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ubicado en los talleres de Hermanos Machado de València, para seguir la evolución de las líneas de Metrovalencia afectadas por el corte de suministro eléctrico.

"EN ALGÚN MOMENTO"

Sobre la asistencia de Mazón al congreso del PPE, preguntada al respecto en rueda de prensa la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha "garantizado" que acudiría "en algún momento", cuando "cumpla con la prioridad absoluta de agenda" que supone la emergencia por el apagón eléctrico del lunes.

Así, ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ejerce como anfitrión, han participado en la apertura de ese cónclave este mediodía. El encargado de la apertura ha sido el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que ha abierto su intervención disculpando la ausencia de Feijóo, porque tras el apagón debe "cumplir sus obligaciones" y está "en contacto con las personas" afectadas y "coordinando la respuesta" de los presidentes autonómicos del PP.

De la misma manera, el eurodiputado del PP ha dicho que tampoco han asistido a la apertura la alcaldesa de València, María José Catalá, ni el 'president' de la Generalitat porque "ambos cumplen sus obligaciones institucionales".

Por su parte, la primera edil de la capital valenciana ya había comunicado a primera hora de la mañana a la organización del PPE que estaba siguiendo desde primera hora la evolución del apagón, razón por la cual no podría participar en el panel al que había sido invitada en el congreso de los 'populares' europeos --con el título 'EU Preparedness an Solidarity for libely regions'--.