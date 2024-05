Mazón no ve "razonable" la OPA de BBVA al Sabadell e insta a los accionistas de la antigua CAM a luchar por sus derechos

ALICANTE, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes que no ve "razonable" la OPA del BBVA al Banco Sabadell y ha subrayado que el 20 por ciento de los accionistas de esta entidad proceden de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que, al tener "voz y voto", ha instado públicamente a que "luchen por los derechos de nuestra tierra, por su propia seguridad y por su propia estabilidad".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Calpe, donde ha visitado las obras del puente del Mascarat de la línea 9 del TRAM d'Alacant, al ser preguntado por el movimiento del BBVA. "Ya he dicho que no me parece una OPA razonable", ha reiterado y ha subrayado que la Generalitat está no solo para "defender la implicación de las entidades financieras en nuestro territorio, que es fundamental" sino también para defender "los puestos de trabajo, de cientos y cientos de oficinas, que son del antiguo fondo de comercio de la CAM" y luchar por que haya opciones para el consumidor.

Así, ha subrayado que casi el 20 por ciento de los accionistas del Sabadell son "pequeños accionistas que vienen de la CAM", una entidad en la que se atendía "diariamente a gente conociéndola por su nombre y apellidos".

En estos momentos, estas personas "pueden estar sometidas a las decisiones de algunos grandes fondos tenedores. Y hago un llamamiento a que sepan que también los vamos a defender. Pero que ellos tienen voz y voto en esta parte y les pido públicamente que también luchen por los derechos de nuestra tierra, por su propia seguridad, por su propia estabilidad", ha pedido, porque el hecho de que casi el 20% de los accionistas proceda de los antiguos cuotapartícipes de la CAM es "importante".

"Y esa territorialidad, esa cercanía y esos puestos de trabajo, tenemos que luchar por ellas", ha manifestado el 'president', quien también ha apostado por luchar porque el consumidor tenga opciones y "no haya una concentración bancaria que impida la posibilidad de elegir adecuadamente y de tener opciones de elección a los consumidores".

INSTA A PRONUNCIARSE A LA OPOSICIÓN

Mazón ha señalado que está "esperando" a que "algún partido político de la Comunitat Valenciana diga lo que opina sobre esto" y sobre "si quiere defender estos puestos de trabajo, defender la competencia, defender las oficinas, el territorio y a los cuotapartícipes".

"Esta es la hora en la que no he escuchado a nadie del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana o a nadie de Compromís hablar sobre esta OPA que afecta directamente a la implicación financiera en nuestra tierra", ha dicho Mazón, para quien es "verdaderamente sorprendente que no tengan ninguna opinión".