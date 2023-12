Mazón pide "vía de urgencia" para la ampliación del Puerto de València: "Vamos a ver si es fumata blanca y rápida"

ALICANTE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València deben ir "por la vía de urgencia". "Ya que hemos conseguido la fumata blanca, ahora vamos a ver si es fumata blanca y rápida".

Así lo ha aseverado el jefe del Consell, a preguntas de los medios en Alicante, sobre los plazos del Consejo de Ministros para llevar adelante la actuación. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció ayer que el Consejo de Ministros del próximo martes dará luz verde a la ampliación norte de esta infraestructura.

Al respecto, Carlos Mazón plantea: "Ya que hemos esperado tanto tiempo, el mecanismo de ley de contratos nos permite ir a la vía de urgencia cuando es una cuestión de interés público o de necesidad inaplazable. Yo creo que en este caso, en el Puerto de València se cumple la necesidad inaplazable y el interés público. Si podemos ir a esa vía de urgencia, pues dejaremos de esperar tanto tiempo".

"Ya que hemos conseguido la fumata blanca, ahora vamos a ver si es fumata blanca y rápida", ha apostillado.

"ACORTAR LOS PLAZOS AL MÁXIMO"

En la misma línea, el 'president' se ha mostrado esperanzado en poder "acudir a esa vía de urgencia y en cualquier caso acortar los plazos al máximo".

"Tenemos una buena sintonía con el ministro, una buena sintonía con el Ministerio, una excepcional coordinación con puertos del Estado. Independientemente de las diferencias de partidos políticos, lo primero es el interés de los ciudadanos. Y yo ahí sí que no pienso especular y no pienso negociar. La confrontación política se queda a otro lado. Siempre he trabajado así y siempre me ha gustado", ha finalizado.