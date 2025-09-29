Mazón preside la segunda reunión extraordinaria del Consell por las alertas meteorológicas de este lunes

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presidido la segunda reunión extraordinaria de los miembros del Consell en la jornada de este lunes en la que los consellers han actualizado la situación en cada una de sus áreas ante las alertas meteorológicas activadas hoy en la Comunitat Valenciana.

En concreto, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado vía telemática a los miembros del Consell las conclusiones de la reunión de coordinación celebrada esta tarde en el Centro de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

En el encuentro también han participado de manera telemática el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna.