Mazón rechaza concretar la hora a la que llegó al Cecopi por "respeto al procedimiento judicial"

Afirma que desde que salió de la comida hasta llegar al Cecopi estuvo en el Palau desde donde hizo "algunas" de las llamadas

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rechazado este martes concretar la hora a la que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el 29 de octubre por "respeto al procedimiento judicial" hasta que el Gobierno valenciano no responda al requerimiento realizado por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

Mazón se ha pronunciado de este modo durante su visita este martes a la feria de Cevisama, a preguntas sobre las llamadas que dio a conocer este lunes correspondientes a ese día entre las 17.37 horas y las 20 horas.

En concreto, preguntado por si el hecho de que la última comunicación con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, fuese a las 19.43 significa que no había llegado a esa hora al Cecopi, constituido en l'Eliana, Mazón ha aludido al requerimiento de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja para que la Conselleria de Emergencias informe si concurrió y se integró en este órgano alguna otra autoridad distinta de las 29 personas que ya formaban parte entre su convocatoria, a las 17.00 horas, y hasta las 20.11, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert.

Mazón ha asegurado que una vez se responda el requerimiento, que "será en breve", no tendrá "ningún problema" en contestar a qué hora llegó al Cecopi. "De hecho, ya les he dicho que lo estoy deseando. Es la jueza la que tiene que tener la primera información por respeto al procedimiento, y no estar haciendo declaraciones a través de los medios de comunicación dentro de un procedimiento al que hay que tener el máximo respeto. Sé que otros no lo tienen, y yo pues sí que lo tengo y todo el Consell lo tiene", ha comentado.

El 'president' ha subrayado que "desde la Conselleria de Justicia se le está dando todas la facilidades y los requerimientos los estamos haciendo". "Una vez respondido el requerimiento haremos las declaraciones correspondientes, pero por respeto al procedimiento, exclusivamente por esa cuestión, que me parece importante" ha rechazado concretar la hora.

Por otro lado, el 'president' de la Generalitat ha sostenido que ya había explicado "otras veces" en la Comunitat Valenciana las llamadas que mantuvo, antes de concretarlas en el desayuno informativo que se celebró el lunes en Madrid. "Ya he hablado de mis llamadas con (el presidente de la Diputación de Valencia) Mompó, con Salomé, con otros miembros del Consell", ha dicho.

Preguntado por si realizó alguna llamada antes de las 17.37 horas de la tarde --la hora de la primera comunicación que hizo pública el lunes-- para preocuparse por la situación, Mazón ha recalcado que "estuvimos toda la mañana atentos a toda la información que nos trasladaba la consellera y todas las partes que se estaban haciendo", pero que "lógicamente el Cecopi empezaba a las 17 horas" y "apenas unos minutos después ya estábamos recibiendo información, estaban empezando a trabajar".

WHATSAPSS Y PALAU

Sobre si hubo alguna comunicación desde la hora en la que salió del Palau de la Generalitat para acudir a la comida hasta las 17.37 horas, ya señalado: "Hubo varios WhatsApps, creo recordar. Yo hablaba desde las 17 horas que es la hora a la que empezó el Cecopi. Durante toda la mañana estuvimos informados, no se me trasladó concretamente. ninguna novedad hasta que empezó el Cecopi".

Mazón ha insistido en que, "desde luego, lo que no estábamos era incomunicados", y ha lamentado que "algunos llevan cuatro meses sosteniendo que estaba incomunicado y no es verdad". "Es falso, así que no puede ser la crítica de estar incomunicado y a la vez la crítica de estar comunicado. Es francamente llamativo que ya siempre se quiera buscar una cosa y la contraria para criticar, a ver si nos aclaramos de una vez", ha expresado.

Preguntado por dónde estaba físicamente el 29 de octubre desde que salió de la comida hasta que llegó al Cecopi, ha asegurado que se encontraba en el Palau de la Generalitat, desde donde realizó "algunas" de las llamadas, aunque "algunas" las realizó "antes, algunas durante, algunas después". "Son unas cuantas llamadas", ha comentado.

BERNABÉ

Respecto a su opinión sobre que la jueza que invesitiga la dana haya rechazado investigar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valeciana, Pilar Bernabé, Mazón ha respondido que él "nunca" valora "las resoluciones judiciales".

En la misma línea, sobre si sigue manteniendo que las decisiones de aquella jornada se tomaron de forma conjunta en el Cecopi después de que la jueza de Catarroja haya afirmado que la competencia en Protección Civil es autonómica, Mazón ha afirmado que es "perfectamente compatible".

"La ley y la normativa lo marcan claramente: hay una codirección en el Cecopi, hay una capacidad de tomar decisiones de manera conjunta y hay un mando, hay una presidencia del Cecopi, y ese mando único está compartido con la codirección, porque las dos cosas las marca la normativa y, por tanto, todas y cada una de las decisiones que se han ido tomando se han ido tomando de manera conjunta, de manera coordinada, porque también la ley dice que hay una codirección", ha declarado Mazón.

Además, ha recalcado que la codirección del Cecopi reace en "la Conselleria de Emergencias y la Delegación de Gobierno" según la normativa