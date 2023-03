Mazón, tras el recurso del Consell por el trasvase: "Puig está en el gris, yo en el blanco y Page en el negro"

La Diputación de Alicante presentará su recurso el 3 de abril



VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, ha vuelto a tachar de "humo" el recurso presentado por la Generalitat contra la revisión de los planes hidrológicos que incluye el recorte del trasvase Tajo-Segura.

"Ximo Puig sigue siendo gris, yo estoy en el blanco y Page está en el negro", ha aseverado en rueda de prensa al ser preguntado por la posición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, contraria a la del 'president' a pesar de ser ambos del PSOE.

Mazón ha criticado que Puig anuncie "una petición de medida cautelar que no existe" porque "no recurre contra un daño inmenso como la reducción del caudal ecológico" que prevé el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. "¿Cómo se puede decir que hay unas medidas cautelares para algo que ocurrirá en 2026? Si el daño grave es ahora, el aumento del caudal ecológico no justificado contra el que no se lucha", ha recalcado.

Esto demuestra, ha denunciado, que el jefe del Consell "se ha rendido antes de tiempo ante el mas grave de los recortes sin ningún informe que lo acredite": "Es una rendición a plazos del agua que nos toca".

El 'popular' ha asegurado de nuevo que Puig "no pinta nada en Madrid y Page pinta mucho más" y ha acusado al 'president' de "engañar a los regantes y a la opinión pública" con este recurso de la Abogacía de la Generalitat. "No ha luchado contra el primer cuchillazo de este decreto", ha insistido, en lo que ve como "excusas de mal pagador de alguien que no defiende el agua".

Por contra, ha garantizado que la Diputación de Alicante presentará el próximo 3 de abril su recurso contra el recorte, con petición de medidas cautelares contra el aumento del caudal ecológico. Ha avanzado que será "un tocho" de más de 80 páginas que incluirá los informes elaborados por la Comisión Provincial del Agua.

Son los informes que ofreció a Puig y que ha lamentado que no atendiera, como tampoco quiso "una acción conjunta o al menos una reunión técnica". "Estoy muy decepcionado por poder tener un grupo de trabajo con la Región de Murcia --gobernada por el PP- y no con mi presidente de mi comunidad", ha manifestado, para añadir que cuando vio el recurso del Consell entendió "por qué no se querían reunir".