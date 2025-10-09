Mazón reivindica el autogobierno de una Generalitat "al límite de sus capacidades y competencias"

Traslada un "merecido homenaje y recuerdo" a las víctimas de la dana y apunta a la reconstrucción como su mayor "reto"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado este 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el autogobierno de una administración autonómica cuyas capacidades y competencias ha asegurado que "ya están al límite". Además, ha prometido "seguir trabajando" para que la reconstrucción tras la dana "ni se ralentice ni se pare" y ha llamado a la estabilidad institucional "que necesita la recuperación, que continúa siendo el reto más importante de la Generalitat".

Así lo ha manifestado en su declaración institucional por el 9 d'Octubre, remitida este jueves por la tarde a los medios de comunicación. Este año, la Generalitat ha decidido aplazar por la alerta naranja por lluvias en València el acto institucional de esta jornada, cuya fecha se anunciará próximamente.

En un discurso en el que ha combinado el castellano y el valenciano, Mazón ha señalado que "hoy no podremos celebrar como querríamos el tradicional acto institucional del 9 d'Octubre", algo que ha justificado por "las alertas meteorológicas y para evitar los desplazamientos de la gran cantidad de los galardonados de este año" con las distinciones de la Generalitat. "Nos hemos visto obligados a posponerlo", ha explicado.

Y se ha dirigido a la ciudadanía: "La misma prudencia que justifica esta decisión es la que pido a todos mientras dure este episodio, en el que hay que estar pendiente de cómo evoluciona la situación a través de los canales oficiales y de los medios de comunicación".

En cualquier caso, ha hecho notar que, "ya antes de la alerta meteorológica, todos contemplábamos este 9 d'Octubre de manera muy diferente": "Este 9 d'Octubre no tiene nada que ver con el del año pasado y, al mismo tiempo, lo tiene todo que ver con lo que este día significa para los alicantinos, castellonenses y valencianos".

Es algo que ha ligado con el himno regional, que ha cumplido cien años y con el lema 'Vixca, vixca, vixca' escogido este año pro la Generalitat; "tres ritos a la vida". Un himno, ha recalcado, que "al contrario que otros, no surgió de un conflicto, sino del orgullo de un pueblo (...). Notas y palabras que nos han acompañado en los momentos más dulces y que nos han inspirado en los más amargos".

"MERECIDO HOMENAJE Y RECUERDO A LAS VÍCTIMAS"

Entre estos últimos momentos ha señalado la dana, "la peor catástrofe natural de la historia reciente de España". "Por eso --ha dicho-- hoy también rendimos el merecido homenaje y emocionado recuerdo a las víctimas, a los afectados y a los damnificados (...). Este acto es, en conjunto el cálido mensaje de afecto y de solidaridad de todo un pueblo y sus instituciones que trabajan juntos para que vuelva la vida tal y como entendemos que hay que vivirla, como queremos vivirla y como merecemos vivirla".

"La magnitud de la tragedia que padecimos hace casi un año no tiene precedentes. Tampoco la respuesta solidaria que recibimos", ha reiterado, algo que ha relacionado con la Alta Distinción de la Generalitat concedida este año en conjunto a las comunidades autónomas y con las distinciones especiales a la solidaridad de colectivos, empresas, profesionales y asociaciones: "Honraremos y agradeceremos toda la ayuda recibida en nuestras horas más oscuras.

Mazón ha indicado que están "inmersos en la recuperación, un reto de colosales proporciones que ha llevado a la Generalitat a estirar al máximo las costuras de sus recursos, competencias y capacidades". Ha sostenido que se lleva a cabo "un esfuerzo inédito" con "recursos propios".

"Y a pesar de que las capacidades y competencias de la Generalitat ya están forzadas hasta el límite, vamos a seguir trabajando para que la recuperación, que ya está en marcha, ni se ralentice ni se pare --ha enfatizado--. Y también para que los planes que estamos diseñando nos permitan evitar, o si no es posible, paliar los estragos de futuras catástrofes mediante la prevención y la mejora de la respuesta a las emergencias".

UNA IDENTIDAD "VIVA" Y SIN "CONFLICTO"

Respecto al 9 d'Octubre, el jefe del Consell lo ha destacado como "una realidad viva que consagra una identidad que no se ha forjado buscando la confrontación de unos con otros, sino la colaboración de todos". Una identidad, ha defendido, que "no necesitó nunca del conflicto para construirse ni del agravio para definirse, y que tiene en su Estatut d'Autonomia y en su Senyera la máxima expresión institucional, jurídica y política del autogobierno".

"Nuestro autogobierno articula nuestra identidad, bien de un pasado del que nos enorgullecemos", ha reivindicado, para destacar que en 2026 se impulsará el Año Jaume I para "conmemorar juntos" el 750 aniversario de su muerte.

Ha reiterado que nuestra identidad "no tiene que pedir permiso para mantenerse y desarrollarse" y que tiene "símbolos que nos unes pero no han de subordinarse a nadie". "Patrimonios como la lengua valenciana que no necesita añadidos, comillas, barras ni guiones porque tiene su identidad propia forjada por siglos de amor del pueblo que la habla y un Estatut que la define", ha dicho en valenciano.

Según ha defendido, nuestras instituciones y señas de identidad "no tienen más propietario que el pueblo valenciano" y son "referencia permanente de estabilidad para las tres provincias". "No somos simples beneficiarios de quienes tanto lucharon para tener instituciones de autogobierno, somos custodios de los que las tienen que disfrutar en el futuro", ha reivindicado.

"ESTABIILIDAD, EFICACIA Y LIBERTAD"

En este punto, Mazón ha subrayado que la Comunitat, a pesar del "golpe sin precedentes" de la dana, "merece ese esfuerzo para continuar avanzando y para consolidar una administración autonómica que ofrezca estabilidad fiscal, eficacia administrativa y libertad para los emprendedores". Ha destacado que "nunca en las últimas décadas ha habido un mayor nivel de inversión ni tanta gente trabajando" en la Comunitat.

"Estabilidad institucional, eficacia en las políticas públicas y libertad para las familias para decidir cómo educar a sus hijos, para reducir las listas de espera sanitarias y de dependencia, para impulsar infraestructuras estratégicas, proteger nuestro patrimonio cultural e histórico y fomentar la ciencia, la cultura y el deporte".

Y ha recalcado: "Estabilidad que necesita que necesita la recuperación, que continúa siendo el reto más importante de la Generalitat, sin olvidar la prestación de los servicios públicos de excelencia en educación, sanidad y dependencia". Unos servicios que ha recordado que "tienen un coste" que "la Generalitat no puede hacer frente sin recurrir al endeudamiento".

"Por eso no desistiré de reclamar un sistema de financiación autonómica justo, sin privilegios de unos sobre otros y decidido entre todos", ha garantizado, y hasta entonces ha vuelto a pedir un fondo transitorio de nivelación que "no reclama el 'president', sino toda la sociedad civil".

Por último, ha ensalzado a la Comunitat como "una tierra plural, abierta, mediterránea; un pueblo que escucha y que decide, que empuja y que propone, que acoge y que exige". Una tierra orgullosa de lo que es y lo que puede llegar a ser, compartiendo su destino con el resto de España y de Europa (...). Una tierra de gente que madruga, paga sus impuestos, respeta las normas y no pide más que un trato justo; de quienes nacieron aquí y de quienes nos eligieron para vivir porque aquí encontraron un lugar para ser como querían ser".