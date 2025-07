Mazón repite que Camps "siempre" tendrá su respeto y elude valorar su intención de liderar el PPCV

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado este jueves que el 'expresident' Francisco Camps "siempre" tendrá "todo" su "respeto", "diga lo que diga y haga lo que haga", como "lo ha tenido y lo va a seguir teniendo". No obstante, ha eludido contestar a preguntas de los periodistas sobre la intención de Camps de liderar el PP valenciano. "Tiene todo mi respeto", ha mantenido.

Mazón ha realizado estas declaraciones, al finalizar un acto en el Institut Valencià de Finances (IVF), horas después del anuncio realizado este miércoles por Camps, quien aseguró que asume "el reto" de volver a ser el presidente del PPCV y de impulsar un proyecto "ilusionante" para recuperar un partido "en el que estábamos todos juntos".

El 'expresident' aseguró en un acto junto a sus afines que contaría con todos los 'populares' que ocupan cargos públicos, incluido Mazón, a quien mostró su "apoyo absoluto".

Ante este anuncio, Mazón ha reiterado: "Nada nuevo sobre lo de ayer, ya lo dije ayer, lo digo hoy y lo diré siempre. Como presidente del PP de la Comunitat Valenciana y como presidente de la Generalitat, el 'president' Camps tiene, ha tenido y va a seguir teniendo mi máximo respeto, diga lo que diga y haga lo que haga. Es lo mismo que dije ayer. Y cuantas veces me preguntéis diré lo mismo porque no he cambiado mi manera de pensar de ayer a hoy, como podréis imaginar, ni de antes a ahora". "Nada más", ha zanjado.

Preguntado por si le incomoda personalmente la pretensión de Camps de liderar el PPCV, Mazón se ha limitado a reiterar que tiene "todo" su respeto. Inquirido por si ha hablado con Camps, Mazón ha contestado con un "muchísimas gracias", palabras que ha repetido cuando se le ha preguntado por si no es el momento ahora de hacer valoraciones sobre las intenciones del 'expresident', tras lo que ha dejado de atender a los periodistas.

Previamente, el jefe del Consell ha asistido, también en València, al acto conmemorativo del XXVIII aniversario del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco y ha declinado hacer declaraciones. Tanto a su llegada a esta convocatoria como al marcharse, a preguntas de los periodistas, Carlos Mazón se ha limitado a señalar: "Hoy es el día de Miguel Ángel Blanco".