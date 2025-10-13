Mazón señala que el aviso rojo de Aemet para este lunes "en esta ocasión no es de anticipación", sino "por observación"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se reúne con representantes de los servicios de emergencias en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Ayuntamiento de Orihuela, a 10 de octubre de 2025, en Orihuela - Roberto Plaza - Europa Press

El pleno del Consell se reúne de manera telemática para que Valderrama actualice la información relativa al temporal

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que el aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este mismo lunes "en esta ocasión no es de anticipación", sino que es "por observación". "No es de ahora avisando de un nivel rojo dentro de unas horas, sino que es de ahora para ahora", ha sostenido.

"Las contradicciones que vive nuestra tierra hacen que, el mismo día que nos juntamos y que afianzamos el frente común por el riesgo cierto de sequía que tiene nuestra tierra, hace apenas unos minutos se nos acabe de comunicar por parte de Aemet el nivel rojo en el sur de la provincia de Valencia, concretamente en la Ribera y la Safor", ha expresado el jefe del Consell, que ha asistido en Alicante al encuentro sobre el trasvase Tajo-Segura junto a Andalucía y Murcia y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

"Fíjense qué dos cuestiones en un mismo día, ¿no?", ha agregado el dirigente valenciano, que ha expuesto que este fenómeno "en esta ocasión no es de anticipación por parte de Aemet, es decir, no es de ahora avisando de un nivel rojo dentro de unas horas, sino que es de ahora para ahora", ha aseverado. Por tanto, ha añadido, "en esta ocasión no es un aviso de previsión, sino por observación".

Ante esta situación, Carlos Mazón ha informado de que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha convocado una reunión técnica de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) en l'Eliana a las 13.30 horas y, a continuación, dará parte al pleno del Consell en una reunión temática "que tendremos a partir de las 14.30 para ir observando y recibir el parte del conseller con respecto a la situación".

"Esto es lo que le puedo decir con respecto a lo que nos acaba de trasladar Aemet ahora mismo, el mismo día en el que estamos de nuevo con el riesgo de sequía", ha manifestado a los medios el 'president' de la Generalitat.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias para este mismo lunes en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado el aviso y advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna.