Mazón señala que es "gravísimo" que el PSOE haya renunciado a un fondo transitorio de nivelación

CASTELLÓ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que es "gravísimo" que el PSOE haya "renunciado" al fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

"La Comunitat Valenciana está injustamente infrafinanciada y nos cuesta más que a los demás financiar nuestra sanidad, nuestros servicios sociales y nuestra educación. Todos estamos de acuerdo, salvo el PSOE hasta ayer, que el fondo transitorio de nivelación es urgente y lo primero que hay que hacer, y no hay renuncia alguna a ninguna de nuestras reivindicaciones, pero si nos centramos solo en una parte de la deuda, pasado mañana volveremos a tenerla porque seguiremos gastando más de lo que se nos aporta", ha dicho.

Así se ha pronuniciado Mazón ante los medios tras asistir a la presentación de la campaña de promoción del azulejo de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) al ser preguntado al respecto.

"PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA"

"Si no cambiamos el sistema de financiación o, por lo menos, tenemos un fondo de nivelación, la deuda es pan para hoy y hambre para mañana, y si además la deuda está condicionada a zamparnos el cupo catalán o a atacar directamente a nuestro Estatuto de Autonomía y a nuestras competencias autonómicas a la hora de bajar los impuestos porque, a cambio, se nos quiere obligar a que no podamos ejercer nuestra política fiscal, la cosa empieza a sonar a dudosa", ha asegurado el jefe del Consell.

Por tanto, Mazón considera que "no hay una propuesta del Gobierno socialista con respecto a la deuda, no hay condiciones, ni requerimientos, ni absolutamente nada". "Si el PSOE tiene algo que decir, que lo diga, que lo explique y que lo proponga, porque estamos en el terreno del vapor, el humo, como siempre negro para que no se hable del cupo catalán y del expolio a la igualdad de todos los españoles, que es lo que se está perpetrando en estos momentos", ha añadido.

"Lo que me parece gravísimo es que sea el PSOE el que haya renunciado expresamente a un fondo transitorio que nos equipare con los demás hasta que todo se arregle", ha apuntado Mazón, quien se ha preguntado "cómo es posible que se renuncie a más de 1.700 millones de euros al año, que los necesitamos para nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales públicos, y que se centren en una supuesta propuesta de una parte de la deuda a cambio de que nos tengamos que zampar el cupo catalán, que va a acabar de destrozar la igualdad que necesitamos".

Según ha dicho, "la incoherencia es extraordinariamente pasmosa por parte del PSOE", ya que -ha recordado- hace año y medio el propio Puig "pedía un fondo de nivelación, con escaso éxito, y hoy los nuevos responsables del PSOE, no es que no lo pidan, sino que directamente votan en contra en Les Corts de tener la equiparación al resto de comunidades", lo que ha calificado como "una defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana espectacularmente nula".