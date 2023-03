Mazón, sorprendido, critica el "manotazo" del Consell a la unión contra el recorte del Tajo-Segura

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, se ha mostrado "muy sorprendido" y ha criticado el "manotazo" del Consell a cerrar un frente jurídico común contra el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Así se ha expresado este viernes después de que la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Aitana Mas (Compromís), haya desdeñado su propuesta sosteniendo que parece "fuego de artificio" con "tintes electoralistas" a tres meses de las autonómicas.

Mazón ha lamentado el "manotazo a la oferta de colaboración y de unir fuerzas con la estrategia jurídica para ir juntos y unidos". Al mismo tiempo, ha afeado que el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, hable de diálogo y ha cuestionado "con quién va a hablar".

"No es capaz de dialogar con su partido porque le recortan el trasvase y tampoco quiere hablar con la oposición y con la Diputación de Alicante porque dice que no tenemos competencias. Me pregunto con quién va a hablar Puig para arreglar lo del agua, aparte de abstenerse y de callarse como hasta a la fecha", ha criticado.

Así mismo, ha reiterado su sorpresa con que "no se quieran unir fuerzas al menos dentro de la Comunitat Valenciana". "Casi me deja sin palabras esta reacción del presidente de la Generalitat", ha afirmado el también presidente del PPCV.

"Yo pensaba que defender el agua no era de izquierdas ni de derechas, ni un asunto de competencias de la Generalitat o la Diputación. Pensaba que era un asunto de ir todos juntos, y así lo estoy trabajando y ofreciendo, con la mejor de nuestras voluntades. Se ve que para él esto no es así", ha enfatizado Mazón.