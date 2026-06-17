Los médicos exigen a Ministerio y Conselleria que "escuchen su voz" y se plantean intensificar la huelga desde octubre

Profesionales médicos valencianos han vuelto a manifestarse este miércoles en València para exigir al Ministerio y a la Conselleria de Sanidad que "dejen de pasarse la pelota" y den respuesta a sus reinvindicaciones. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Profesionales médicos valencianos han vuelto a manifestarse este miércoles para exigir al Ministerio y a la Conselleria de Sanidad que "dejen de pasarse la pelota" y den respuesta a sus reivindicaciones. Además, avisan de que, tras un "parón" de la protesta durante el verano para no perjudicar a los pacientes, se plantean intensificar la huelga con paros indefinidos a partir de octubre si su voz "sigue sin ser escuchada".

Así lo ha manifestado la secretaria provincial de CESM Valencia, María Pilar Valero Lance, en declaraciones a los medios al inicio de la marcha que ha partido esta tarde desde la Conselleria de Sanidad y ha recorrido el centro de la ciudad del Turia haciendo parada ante la sede de la Delegación del Gobierno y hasta el Palau de la Generalitat.

La portavoz ha recordado que el colectivo vive el tercer día de esta quinta semana de huelga y "la verdad es que el ambiente está cargado, los médicos están respondiendo muy bien, el seguimiento es bueno, a pesar de los servicios mínimos muy abusivos". "Estamos hartos y la forma de transmitir que estamos cansados y que queremos luchar por mejorar nuestras condiciones laborales es acudiendo a estas acciones", ha explicado.

Ha recordado que la huelga está convocada, en primer lugar, en el ámbito estatal para exigir al Gobierno un Estatuto Marco propio, "una normativa en la que los médicos seamos los que podamos decidir sobre las propias condiciones que van a regir nuestro trabajo".

"No estamos pidiendo privilegios, sino que, ya que se nos trata de una forma particular, por nuestra formación, por nuestra responsabilidad en los actos médicos, que podamos decidir nosotros esas peculiaridades y no las decidan otras categorías que no tienen el mismo tipo de jornada laboral que nosotros", ha incidido.

Por otro lado, se desarrolla una huelga autonómica para instar a la Generalitat a que "vaya poniendo en marcha algunas de las cosas que dependen directamente de las competencias sanitarias" transferidas, como por ejemplo "el establecimiento de la jornada laboral de lunes a viernes de 35 horas semanales, el hecho de que las horas de guardia se consideren extraordinarias o que las agendas en atención primaria sean limitadas para evitar la sobrecarga", ha enumerado.

"POCOS AVANCES"

En ambos casos, la representante del sindicato médico lamenta que se han producido "pocos avances". "El Ministerio ha publicado un anteproyecto de Estatuto Marco, que se va a llevar al Congreso, hablando con otros sindicatos, pero no ha escuchado la voz de los médicos". "Y a nivel autonómico pues tampoco a día de hoy el comité de huelga ha sido citado. No sé por qué no nos escuchan los médicos. Se pasan la pelota de la Conselleria al Ministerio y los médicos estamos sufriendo los abusos en nuestras jornadas laborales", ha reprochado.

Por ello, y de cara al verano, ha avanzado que "se ha comentado a nivel nacional hacer un 'kit kat' porque sabemos que las plantillas en verano están reducidas y para no perjudicar más a la población, que ya está sufriendo en las listas de espera y en las demoras de las consultas las consecuencias de esta huelga".

Tras este parón estival, el colectivo "probablemente" se plantee "en la siguiente escalada que sea una huelga indefinida --y no de manera intermitente-- a partir del mes de octubre, que es cuando pasa el periodo vacacional". "Ojalá y no sea necesario plantear una huelga indefinida en sanidad, porque esto tendría repercusiones muy importantes a todos los niveles", ha exclamado.

María Pilar Valero ha considerado que parecer estar más cerca el acuerdo con la administración autonómica, aunque ha advertido que llevan con la promesa de la reducción horaria mucho tiempo, así que "lo queremos coger un poco con hilvanes".

Durante la manifestación, los asistentes han portado pancartas con mensajes como 'STOP guardias 24h'; 'Si mamá no está porque tiene guardia, ¿A nosotros quién nos cuida'; 'Médico agotado, paciente en riesgo'; 'No es vocación, es explotación'; 'Médico agotado, paciente en riesgo'; 'Sin médicos no hay sanidad'; 'No pedimos privilegio, exigimos dignidad'; 'Un médico es una persona, no es un robot'; 'Se vende Sanidad Pública'; '

También se han coreado proclamas como 'Marciano, dimite, el médico no te admite'; 'Marciano, escucha, es tu gente en lucha'; 'No es vocación, es explotación'; 'Paciente, escucha, esta es tu lucha'; 'Marciano, tacaño, nos están haciendo daño'; 'Respeto y dignidad para la sanidad'; 'No nos mires, únete'; 'València ha despertat, sanitat amb dignitat' (València ha despertado, santidad con dignidad); 'Médico cansado, paciente maltratado'; 'Quien te cuidará, si el médico se va':