Los médicos muestran su apoyo a los profesores y les piden también que se les unan en defensa de los servicios públicos

Protestas de médicos para exigir mejoras laborales y un Estatuto Marco propio - CESM-CV

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos han continuado este miércoles con las concentraciones en las puertas de los hospitales y centros de Atención Primaria en las que han mostrado su apoyo a la huelga indefinida en la educación pública valenciana y han pedido asimismo a los docentes que se unen en una reivindicación conjunta por la mejora de los servicios públicos.

Estas concentraciones son el preludio de la manifestación que se celebrará esta tarde para exigir un Estatuto marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial enmarcada en la nueva semana de huelga.

Así, durante la concentración en el hospital San Joan también se ha recordado los paros que se están realizando en la educación pública valenciana: "También están unidos en defensa de los servicios públicos, los docentes, maestros y profesores. Están en plena negociación. Y lo que le dan es irrisorio, 200 euros a subir en tres años, no suple ni la subida del IPC. Desde aquí los médicos apoyamos las reivindicaciones de los docentes y desde aquí los médicos y facultativos pedimos a los maestros que se unan a nuestras reivindicaciones en defensa de los servicios públicos".

Con pancartas como 'Vocación no explotación', 'derecho a negociar como los demás', o 'derecho al descanso' se han repetido las concentraciones en la tercera jornada de una nueva semana de paros, la cuarta desde que se convocó la huelga indefinida intermitente y la quinta desde diciembre.

Esta tarde saldrá además una manifestación a las 18.30 horas del Palau de la Generalitat hasta Delegación de Gobierno, mientras que en Alicante arrancará en la Plaza del Mercado Central y concluirá en la Casa de las Brujas. Los profesionales de Castellón se sumarán a la marcha de València.

El sindicato médico pide "más personal facultativo, mejores condiciones laborales, atención de calidad y el fin de la sobrecarga asistencial". El comité de huelga tiene previsto reunirse con la Conselleria de Sanidad el próximo jueves.