Médicos valencianos cortan calles frente a hospitales en el arranque de la quinta semana en huelga - CESM-CV

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos valencianos han iniciado este lunes la quinta semana de huelga intermitente con concentraciones frente a los principales hospitales y han cortado las avenidas frente a La Fe, el Peset y el General de València para reclamar un Estatuto Marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial. "No hemos hecho más que empezar", señalan desde CESM-CV, convocante de los paros.

Así, el primer día de paro de esta semana ha tenido una participación "extraordinaria" del 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales son de el 75% y un 100% y en primaria del un 50%, según el sindicato médico. Por su parte, la Conselleria de Sanidad cifra el seguimiento en el 6,86% en la Comunitat Valenciana: en Alicante en el 9,01%; en Valencia, en el 5,64%; y en Castellón, en el 4,19%.

'Con esta ministra tu vida peligra. Iremos de susto en susto con este Estatuto injusto', 'Remitiéndome a los hechos tu salud es mi trabajo y si ahogan mis derechos ¡No puedo hacerlo bien, carajo!' o 'Médicos cansados, pacientes en riesgo' son algunas de las pancartas que llevaban los médicos en las protestas.

Este lunes se ha convocado una gran concentración frente al Ministerio de Sanidad. En la Comunitat Valenciana el acto central de las protestas será una manifestación que bajo el lema 'Defiende la sanidad pública que mereces' saldrá a las 18.30 en València de la Conselleria de Sanidad y pasará por Delegación de Gobierno para concluir en el Palau de la Generalitat, mientras que en Alicante arrancará del Mercado Central y terminará en la Casa de las Brujas.

La marcha de Alicante estará precedida esa mañana por 'El autobus del cambio' que estará de ruta por hospitales de Alicante y San Juan y saldrá y terminará su recorrido en el Colegio de Médicos. Asimismo, a lo largo de la semana se han convocado concentraciones frente a los hospitales y centros de salud.

Con esta nueva semana de paros contra el Ministerio y la Conselleria de Sanidad se quiere protestar por "la sobrecarga asistencial, la falta de personal y las condiciones actuales que afectan tanto a quienes trabajamos en la sanidad como a la calidad de atención que reciben la población".

"Esta huelga no es solo por nuestros derechos laborales, es por una atención digna, segura y humana para todos. Defender la sanidad pública es defendernos a todos", reivindica el sindicato médico. Hasta el momento los paros han dejado más de 280.000 actos médicos cancelados en la Comunitat Valenciana.