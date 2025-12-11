Médicos valencianos en huelga se concentran por un Estatuto Marco propio: "Ya no podemos más"

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Médicos valencianos se han concentrado este jueves a las puertas del Hospital Clínico de València en su tercer día de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio y mejoras laborales para poder "trabajar en condiciones y ofrecer la asistencia de calidad que merecen los ciudadanos": "Nos cuesta salir a la calle porque somos responsables, pero ha llegado un momento en que ya no podemos más".

Así, lo ha señalado este jueves la secretaria provincial de CESM en Valencia, Pilar Valero, en la concentración, que se ha repetido en todos los centros de trabajo para que pudieran protestar los médicos que están en servicios mínimos, al grito de 'No es vocación es explotación', 'El Estatuto Marco me lo paso por el arco'; 'Sin médicos no hay Sanidad' o 'Mónica García la guardia la va a hacer la IA'.

Al respecto, ha destacado "el éxito" que está teniendo esta huelga de cuatro días, que concluirá mañana, que ha tenido un seguimiento del 80% de los médicos que pueden secundarla debido a unos servicios mínimos que CESM tilda de "abusivos" con el 100% en los servicios esenciales y el 50% en el resto. "Nuestra sensación es que todo el mundo ha querido colaborar", ha apuntado.

En ese sentido, ha deseado que el resultado de la reunión que mantienen este mismo jueves el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) con la ministra de Sanidad, Mónica García, --que ha señalado que es "la respuesta a las movilizaciones"-- permita desconvocar la huelga. "Ojalá", ha apuntado.

No obstante, ve "difícil" que pueda haber un acuerdo porque mantendrán su "misma propuesta: un Estatuto Marco propio del médico y del facultativo porque nuestra voz se pierde en las mesas generales, y necesitamos defender esas peculiaridades que tenemos".

Al respecto, ha recalcado: "Los médicos lo que estamos pidiendo son mejoras laborales para trabajar en condiciones y ofrecer la asistencia de calidad que merecen los ciudadanos, no pedimos otra cosa". "No podemos estar viendo 50 y 60 pacientes diariamente, porque al final, los médicos caeremos, nuestra salud física y nuestra salud psíquica está en riesgo", ha advertido.

En ese sentido, ha rechazado que la mayoría de sus reclamaciones esté recogida en la propuesta del Ministerio ya que sigue sin reconocer la jornada de guardia como horas extraordinarias de trabajo ya que "se retribuyen por debajo de la hora ordinaria y no cuentan como horas trabajadas para la jubilación".

"CONDICIONES PRECARIAS"

"Los médicos no queremos estar de huelga. No nos gusta, nos ha costado mucho, pero son muchos años llevando unas condiciones laborales precarias que han ido empeorando desde el año 2003 que se ha establecido este Estatuto Marco y ha llegado un momento en que ya no podemos más", ha subrayado.

Valero ha señalado que el Estatuto Marco debe establecer esas normas básicas aunque después corresponde a la Conselleria de Sanidad negociar cosas concretas, como es implementar las 35 horas y al respecto ha recordado que CESM se manifiesta cada 15 hasta que el conseller Marciano Gómez cumpla su promesa de aplicarla.

"No podemos olvidarnos que el Estatuto Marco va a establecer esas normas básicas que deberá cumplir la Conselleria, si el Estatuto Marco no establece una jornada de guardia extraordinaria, ya se la podemos pedir a la Conselleria que no nos la dará", ha apostillado.