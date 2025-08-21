Un medio aéreo y medios terrestres trabajan en el incendio de Artana que ya está estabilizado

Tareas de extinción del incendio de Artana - CONSORCIO DE BOMBEROS

CASTELLÓ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un medio aéreo y medios terrestres trabajan en el incendio de Artana que desde las 15:30 horas de ayer está estabilizado, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Así, están trabajando desde primera hora de la mañana tres unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un coordinador forestal, junto al medio aéreo, en las tareas de extinción del fuego, que fue originado por un rayo.

Durante la noche ha permanecido en la zona una unidad de bomberos forestales de la Generalitat. Desde el Consorcio de Bomberos siguen pidiendo precaución.