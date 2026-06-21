Medios aéreos y terrestres combaten un incendio de vegetación declarado en Estivella (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco medios aéreos, así un amplio dispositivo terrestre, trabaja en la extinción de un incendio de vegetación declarado este domingo en la localidad valenciana de Estivella, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, en las labores intervienen cinco dotaciones y las BRIFO del Consorcio con cuatro unidades mando, además de cuatro unidades de bomberos forestales y cinco aéreos de la Generalitat.

A petición de los dos anfibios movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica, la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el Puerto de Sagunto.

Además, la Policía de la Generalitat ha procedido a cortar el acceso a la N234.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado desplegado en la zona con el fin de "conocer de primera mano" los trabajos del dispositivo de extinción.

Según señalan los Bomberos, en este momento los efectivos siguen trabajando y la evolución del fuego es favorable.