Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de dos incendios en la provincia de Castellón

Archivo - Camión de bomberos - CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 22 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Medios áreos y terrestres están trabajando en la extinción de dos incendios declarados hoy en los municipios castellonenses de Benicarló y Sant Mateu, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El incendio de mayores dimensiones es el declarado en la zona de El Puig, en el municipio de Benicarló -que afecta a zona forestal-, en el que están trabajando dos dotaciones de bomberos de la Diputación, cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat -una de ellas helitransportada-, tres medios aéreos -un helicóptero y dos aviones- y dos coordinadores forestales.

Así mismo, el incendio de vegetación declarado en Sant Mateu está afectando a una zona de cultivo abandonado junto a una granja y en las labores de extinción están participando dos dotaciones de bomberos de la Diputación, dos unidades de bomberos forestales, un helicóptero y una unidad de mando.

Además, los bomberos han conseguido extinguir hoy un incendio de vegetación declarado junto a una granja en Santa Madalena de Polpis que ha afectado a cultivo abandonado, así como el incendio de un camión en Benlloch, que se ha propagado a la vegetación de un campo de cultivo abandonado colindante.

Finalmente, también se han apagado dos incendios de vegetación declarados este lunes en Nules y Borriana.